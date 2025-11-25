El curt “El mal donat” acumula 28 seleccions i 7 premis en un any de recorregut internacional

El curtmetratge andorrà El mal donat continua el seu destacat recorregut pel circuit de festivals de cinema, amb un balanç de 28 seleccions oficials i set premis obtinguts en poc més d’un any. Aquest recorregut situa la producció andorrana en una posició de major visibilitat dins del panorama audiovisual internacional. Al llarg del seu pas pels festivals, la pel·lícula ha rebut diversos reconeixements que posen en valor la seva qualitat artística, però sobretot fa palès l’interès de la història del país per a connectar amb públics i jurats de diferents països i contextos culturals.
Cal recordar que la cinta explica la història de la Catherina i la Magdalena, dues germanes que viuen una relació complexa a l’Andorra del segle XVI, en plena cacera de bruixes.
Premis
Entre els guardons obtinguts, destaquen dos premis a Millor Curtmetratge de Terror, als festivals Galacticat i Kursaal de Sant Sebastià, que han reconegut la força narrativa i l’impacte del film dins del gènere. També ha rebut dos premis a Millor Curtmetratge als festivals de Cardós i Sin City (Las Vegas), consolidant el projecte més enllà de l’àmbit local i reforçant la seva projecció internacional.
El curtmetratge ha estat igualment reconegut per altres vessants artístiques, amb el premi a Millor Música Original (composada per Ner Suàrez i Jèssica Casal, amb la col·laboració especial de les Tarta Relena) al festival Kork Horror Film d’Istanbul. I el premi a Millor Interpretació al festival Zinemasc de Saragossa per a l’actriu andorrana Clàudia Riera, protagonista del film, un dels darrers reconeixements assolits per l’obra.
El moment culminant d’aquest recorregut ha arribat aquest mateix cap de setmana, amb l’obtenció del Premi Especial a Millor Curtmetratge Fantàstic i Social a la XVIII edició del festival Fantaelx, un guardó que van recollir personalment els directors Alfons Casal i Hector Mas. Aquest reconeixement confirma la capacitat del curtmetratge de generar impacte tant a nivell artístic com social. “La temàtica del curtmetratge continua sent tristament rellevant. Encara existeix violència física, psicològica i moral especialment envers les dones, però també a qualsevol que sigui diferent. El curtmetratge és en realitat un crit a favor del dret a ser i sentir-se lliure, i també a sentir-se i ser diferent”, van dir els directors a l’entrega de premis.
Impacte per al sector audiovisual andorrà
El recorregut de El mal donat representa un pas endavant per al sector audiovisual andorrà, que cada cop guanya més presència en circuits professionals i festivals especialitzats. Aquest volum de seleccions i premis reforça la idea que Andorra pot competir en el panorama internacional i projectar noves oportunitats per a creadors i productores del país.