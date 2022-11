El curs 2021-2022 es van atorgar més beques (5.018) que en l’exercici anterior (+1,5%)

Sobre beques i ajudes a l’estudi, per al curs 2021-2022, el total de recursos destinats ha estat d’1.431.350,16 euros, equivalent al 52,1% del total, va ser per a l’ensenyament superior. Per a l’ensenyament no superior, es van destinar 1.313.636,46 euros, equivalent al 47,9% restant, dels quals 1.291.254,62 euros són ajuts a l’estudi i 22.381,84 euros ajuts al lloguer del material d’esquí. Destaca principalment la partida per als universitaris de primer cicle, d’1.128.396,11 euros, que suposa el 42,4% del total de la despesa.

El nombre de beques atorgades al curs 2021/2022 (5.018), va augmentar un +1,5% respecte el curs escolar anterior (4.981). Les beques destinades a l’estudi van ser 4.355 mentre que les destinades al lloguer d’esquí escolar van ser 663.

La major part d’estudiants d’educació superior, un 90,3%, estan matriculats en un bàtxelor.

Les beques més atorgades en l’ensenyament no superior a Andorra són de ‘Menjador escolar’, amb 1.359 ajudes i de ‘Material’, amb 1.326 ajudes. Per a l’ensenyament no superior a l’estranger són ‘Material’ i ‘Desplaçament’, ambdós amb 17 ajudes. Per a l’ensenyament superior a Andorra són ‘Matrícula’ i ‘Material’, amb 25 i 23 ajudes, respectivament, mentre que per a l’ensenyament superior a l’estranger són ‘Residència’ i ‘Matrícula’, amb 247 i 224 ajudes, respectivament.