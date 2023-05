El CTEO amplia espais de serveis per a oferir revisions mèdiques amb proves d’esforç

La delegació del Govern visitant els nous espais del CTEO (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, juntament amb el ministre de Salut en funcions, Albert Font, el director del SAAS, Josep Maria Piqué, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han visitat aquest dijous, al matí, la nova zona on s’ubiquen els nous serveis professionals que ofereix el Centre de Tecnificació d’Esportiva d’Ordino (CTEO).

Les noves instal·lacions, tal com ha destacat Riva, tenen l’objectiu principal d’oferir un servei integral per a la millora de rendiment esportiu dels esportistes becats al programa ARA (alt rendiment d’Andorra) i per als esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions nacionals. Cal recordar que actualment, el centre de tecnificació ja ofereix serveis específics com ara el servei de preparació física i readaptació, el servei de psicologia esportiva, el servei de nutrició esportiva i el servei d’àpats. A més, els darrers 6 mesos s’ha fet una prova pilot en espais provisionals amb els serveis de medicina esportiva i fisioteràpia.

Riva ha emfatitzat que amb aquests nous espais “fem un nou pas per a situar el CTEO com a centre neuràlgic per a l’entrenament dels esportistes d’alt nivell i de tecnificació”, amb el benefici que això implica per a l’esportista del país. Les obres d’ampliació dels espais s’han dut a terme en aquelles zones que fins a la data ocupada l’EFPEM amb prop de 350 m2. Concretament, els nous espais acullen els següents serveis: despatx de medecina esportiva, sala de proves d’esforç, sala de fisioteràpia i despatx, sala de rehabilitació esportiva, despatx de nutrició esportiva, despatx de psicologia esportiva, sala de tècnics, sala de reunions i vestuaris.

D’aquesta manera, i gràcies als nous espais habilitats, el CTEO començarà a oferir un nou servei de revisions mèdiques amb proves d’esforç donant resposta al Reglament del reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de l’esport i l’obtenció del certificat oficial mèdic esportiu.

En una primera fase s’obrirà a més de 800 esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell de totes les federacions esportives (inclou esports individuals i esports d’equip) i als 2 clubs professionals (BCA i FCA) incloent els 70 esportistes del programa ARA. “És el primer servei d’aquest nivell que s’habilita al país i permet que els esportistes i els seus tècnics puguin disposar del màxim d’informació de paràmetres fisiològics per a la millora del seu rendiment”, ha ressaltat Riva.

Així, i abans de l’inici del servei, està previst programar reunions de treball entre els responsables tècnics de l’entitat esportiva i els professionals mèdics per a acabar d’ajustar el tipus de revisió mèdica i prova d’esforç. La ministra ha apuntat que properament el servei de fisioteràpia, que de moment s’ofereix als esportistes del programa ARA i puntualment als esquiadors del programa EEBE, també s’obrirà a la resta d’esportistes tecnificats per a tractar les lesions esportives i programes de prevenció.