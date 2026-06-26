El CSJ ret homenatge al magistrat Yves Picod, amb motiu de la seva jubilació

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha volgut reconèixer aquest migdia la tasca del magistrat Yves Picod, que es jubila el proper 30 de juny, després d’una llarga trajectòria de servei al sistema judicial andorrà. L’acte, presidit pel president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha servit per a posar en valor públicament la seva aportació a la consolidació d’una justícia independent, rigorosa i respectuosa amb les garanties de l’Estat de Dret.
La vinculació de Picod amb les institucions judicials del Principat es remunta a l’any 1991, quan va ser nomenat, per decret presidencial del Copríncep francès, magistrat, jutge adjunt d’apel·lacions i vicepresident del Tribunal de Corts. El 1994 va ser designat magistrat del Tribunal Superior de Justícia pel CSJ, càrrec que ha exercit de manera ininterrompuda. Entre el 2014 i el 2024 va presidir la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia durant dos mandats consecutius, i entre l’1 de gener i l’1 d’abril de 2024 va assumir la presidència interina del Tribunal Superior.
Al llarg de la seva carrera, ha combinat l’exercici de la magistratura amb una destacada activitat acadèmica. Catedràtic de dret privat a la Universitat de Perpinyà, degà de la Facultat de Dret i Ciències Econòmiques i autor de nombroses publicacions jurídiques de referència.
En el seu parlament, el president ha subratllat “la contribució del magistrat Picod al desenvolupament i al funcionament de la justícia andorrana, així com el seu compromís amb la formació jurídica i la projecció internacional del dret”.
A l’acte d’homenatge ha estat acompanyat pels membres del Consell Superior de la Justícia i per nombrosos membres del cos judicial, familiars i personal de l’administració de Justícia.