El CSJ aprova el Pla de Formació Contínua per a l’any 2026

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat en la sessió d’aquest dimecres, el Pla de Formació Contínua per a l’any 2026, d’acord amb l’article 38 bis de la Llei qualificada de la Justícia i vista la proposta elevada per la Comissió Pedagògica de Formació el 4 de desembre de 2025. El document fixa les línies mestres de la formació anual obligatòria i voluntària per als membres de les carreres judicial i fiscal, així com per al personal al servei de l’Administració de Justícia.
Una programació que integra formació generalista, especialitzada i activitats personalitzades
Per a l’any 2026, el Pla articula tres programes diferenciats: El programa per a magistrats, batlles i fiscals, que incorpora formació general en ètica judicial, jurisprudència europea, tècniques d’interrogatori, llibertat d’expressió i cooperació jurídica internacional, així com formació especialitzada en els àmbits civil, penal i administratiu, amb sessions que es desenvoluparan entre gener i novembre, incloent-hi un taller sobre l’expedient judicial electrònic, activitats sobre internaments involuntaris, prevenció de la corrupció, direcció d’investigacions i una sessió específica sobre protecció mediambiental.
El programa per a secretaris judicials, dona continuïtat a la formació iniciada el 2025 i preveu sessions sobre gestió del temps, gestió del canvi, ciberseguretat, protecció de dades, aplicació del Codi de Procediment Civil, tractament de les peces de convicció i violència domèstica i de gènere, amb especial referència al Codi Lila.
I, en tercer lloc, el programa per al personal de l’Administració de Justícia i del CSJ, contempla accions en matèria de codi ètic, violència de gènere, assetjament, estadística judicial, procediment penal, habilitats comunicatives i primers auxilis, així com formació contínua sobre l’expedient judicial electrònic i ciberseguretat.
El Pla preveu també activitats personalitzades, formació en línia i estades a institucions judicials d’acord amb les necessitats de cada professional, prioritàriament en els programes de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) i del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), valorades amb 2 crèdits per activitat.
La formació voluntària inclou cursos universitaris o activitats d’institucions especialitzades, valorades segons els criteris de la Comissió Pedagògica i cursos en línia, entre els quals destaquen els programes HELP del Consell d’Europa i formacions d’organismes internacionals com l’AIAMP, l’ONU o la UNESCO.
Com en períodes anteriors, continuen oferint-se estades professionals a l’Escola Judicial del CGPJ o altres institucions, orientades a l’intercanvi de coneixement i a la millora del servei públic de la justícia.
Amb l’aprovació del Pla de Formació Continuada 2026, el Consell Superior de la Justícia reafirma el seu compromís amb la modernització del sistema judicial andorrà, la consolidació d’una cultura de formació permanent i l’adaptació dels professionals als reptes jurídics i tecnològics emergents, com l’impacte de la intel·ligència artificial en l’àmbit judicial o l’evolució de la jurisprudència europea.
Pròxima jubilació del Magistrat del Tribunal Superior, Yves Picod
Per altra banda, el Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha rebut una comunicació del Magistrat del Tribunal Superior, Yves Picod, en la qual informa de la seva voluntat de jubilar-se, tal i com preveu l’article 68.1 de la Llei Qualificada de la Justícia. En aquest sentit, val a dir que, Picod, continuarà en el càrrec fins a finals del mes de juny de 2026.