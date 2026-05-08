El croat Natko Zrnčić Dim serà el head coach de Joan Verdú en la Copa del Món

Joan Verdú ja té nou head coach. Serà el croat, Natko Zrnčić Dim, exesquiador i des de fa anys també entrenador. Zrnčić s’incorpora a l’equip elit de Copa del Món masculina de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), grup que també tindrà com a novetat la presència del tècnic Josh Alayrach, que fins ara era l’entrenador de l’equip de Copa del Món femení d’eslàlom amb Carla Mijares.
La idea de la FAE és que Natko Zrnčić-Dim, de 40 anys i que arriba per a substituir en el càrrec a Juan Lago, que va dirigir a Verdú les últimes temporades, formi part de l’equip de l’esquiador andorrà durant els pròxims anys i almenys fins a la pròxima cita olímpica. Zrnčić ha estat els últims anys exercint d’entrenador en grups de Copa del Món de velocitat masculí dins de l’equip d’Eslovènia, i aquesta serà la primera vegada que exercirà el càrrec de responsable d’equip en World Cup, tot i que ja ho ha estat durant dues temporades a la Copa d’Europa amb l’esquiador croat Tvrtko Ljutić, germà de l’esquiadora Zrinka Ljutić.
Exesquiador amb cinc podis de Copa del Món i bronze als Mundials
A més, en el seu passat com a esquiador, Natko Zrnčić Dim va competir en diverses disciplines, però on va obtenir els seus millors resultats va ser en la combinada, disciplina en què va assolir la tercera posició als Campionats del Món de Val d’Isère en 2009, a més de cinc podis en Copa del Món: segon a Chamonix, i tercer a Wengen, Beaver Creek, Kitzbuehel i Val d’Isère, i tots els podis en les proves combinades. També sap el que és ser olímpic, ja que va representar el seu país en quatre Jocs: Torí 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 i Pyeongchang 2018. El seu millor resultat va ser a Sochi, quan va ser 10è a la combinada. També va ser el banderer de Croàcia a la inauguració dels Jocs sud-coreans de 2018, la seva última cita olímpica abans de retirar-se de la competició als 33 anys. Zrnčić també va participar al Trofeu Borrufa en els seus inicis a l’esquí, amb dues victòries.
Equip al complet, també amb Josh Alayrach
Amb la incorporació de Natko Zrnčić Dim, el grup elit queda tancat amb el croat d’entrenador responsable, amb Josh Alayrach com a tècnic, Raphael Hudler com a skiman, Damià Costa com a preparador físic i Pol Ferrer com a fisioterapeuta.
Zrnčić: “Estic molt motivat”
Natko Zrnčić Dim ha assegurat que està “molt motivat per a treballar amb Joan Verdú”. L’entrenador afirma: “És un plaer formar part del seu equip i de la seva carrera. És un gran esquiador i crec en ell i en el seu esquí. El meu objectiu és preparar-lo en estades d’entrenament d’estiu i tardor perquè pugui mostrar tot el seu potencial durant la temporada de curses d’hivern, en l’esquí d’alt nivell, i assolir resultats de primer nivell”.
Vidosa: “És una bona incorporació”
Roger Vidosa, director de la secció d’alpí, ha explicat que des de la FAE estan molt satisfets per la incorporació de Zrnčić a l’equip: “El Natko és una bona incorporació perquè és una persona amb molta experiència en la Copa del Món, coneix les pistes i les ha corregut. No ha estat d’entrenador de gegant en World Cup, però sí ha estat d’entrenador gràcies als equips de velocitat eslovena. És el primer cop que és head coach de la Copa del Món, perquè abans era entrenador conjuntament amb altres tècnics perquè eren estructures més grans. Ara arriba amb aquest rol, creu molt en el Joan perquè l’ha vist esquiar i pensem que ho pot fer molt bé”.
Joan Verdú: “Natko creu molt en el projecte”
Així mateix, Joan Verdú també ha valorat la incorporació de Natko Zrnčić-Dim: “Valoro molt positivament la seva arribada, però sobretot el fet que sigui excorredor, molt bo en la Copa del Món, amb podis, amb experiència en totes les disciplines. Això vol dir que coneix bé totes les pistes, que coneix tots els jocs per a entrenar, en pretemporada i durant la temporada, i això és un punt molt a favor. A més, per les converses que hem tingut al llarg d’aquestes setmanes està molt motivat, creu molt en el projecte i en l’equip i anem amb tot amb ell”.