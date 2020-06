El cribratge als centres escolars es clou amb un únic positiu per Covid-19

El cribratge que s’ha realitzat a 144 persones en centres escolars -81 docents i 63 alumnes- es clou amb un únic positiu per Covid-19, el ja anunciat ahir d’una alumna de l’escola Maria Moliner de la Margineda. La resta han resultat tots negatius, segons ha informat el Govern.

Així el total de casos d’infecció per coronavirus diagnosticats des de l’inici de la pandèmia a Andorra es manté en 855. De la mateixa manera, es mantenen també en les mateixes xifres que ahir, el total de defuncions amb Covid-19 (52), de curats (792) i actius (11).

On hi ha variació aquest divendres és en el total d’ingressats a l’hospital per aquesta malaltia. Són dos els pacients que han rebut l’alta hospitalària des d’ahir, pel que els malalts de Covid-19 ingressats s’ha reduït a 5. Segons ha informat el Govern, no n’hi ha cap a la unitat de cures intensives, tots es troben estables a planta.