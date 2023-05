El creixement del país estarà inclòs, aquest dimarts, en les intervencions d’investidura d’Espot i Escalé

Just al centre de la imatge, Cerni Escalé i Xavier Espot (ATV)

El model de creixement del país és un tema central que protagonitzarà aquest dimarts els discursos d’investidura de Xavier Espot i Cerni Escalé. Tots dos candidats tindran temps il·limitat per a desenvolupar els seus projectes i la sessió començarà a dos quarts de deu del matí.

Un model de creixement equilibrat i sostenible. Un concepte que els dos candidats a cap de Govern portaran aquest dimarts als discursos. Xavier Espot serà el que primer prendrà la paraula, en ser també qui més presentadors té. L’habitatge, la sostenibilitat de les pensions, la salut pública i la Unió Europea seran les línies mestres de la seva proposta per als propers quatre anys.

Amb tots els ulls posats per si hi ha un anunci. De fet, el 2019, n’hi va haver un. El de tres pactes d’estat. Així es va expressar el candidat a cap de Govern, Xavier Espot. “Consensuar en la mesura del possible la posició negociadora d’Andorra amb les forces polítiques presents al Consell General”. Caldrà veure si es reedita i si s’obre a forces polítiques fora de l’arc parlamentari.

Per la seva banda, la inversió estrangera i la seva incidència en l’habitatge marcarà també una part del discurs de Cerni Escalé, que buscarà reforçar la idea que sempre ha mantingut, fer una oposició constructiva. Considera que el futur del país depèn de tots els partits i, per això, demana responsabilitat compartida.

Demà dimarts, a partir de dos quarts de deu del matí, es podrà seguir la sessió d’investidura per Andorra Televisió, Ràdio Nacional i andorradifusio.ad