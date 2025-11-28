El CRCE ofereix formació sobre resolució de conflictes a diferents col·legis i professionals liberals

El Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE), de la mà de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), ha ofert durant dos dies unes sessions formatives a diferents col·lectius i col·legis professionals per a exposar els avantatges de la mediació en la resolució de conflictes. Aquesta és la segona ocasió que es realitzen aquestes trobades sectorials amb diferents professionals. Ja es va organitzar fa uns mesos amb el sector immobiliari i aquesta setmana s’han reunit amb els enginyers, arquitectes i asseguradors, a més d’una formació amb el Consell Superior de la Justícia, batlles i Col·legi d’Advocats.
Les encarregades de liderar aquestes sessions han estat dues expertes de reconeguda trajectòria professional en aquest àmbit: María Bacas, que va oferir la formació al sector immobiliari, és mediadora empresarial i especialista en gestió d’acords i advocada del Col·legi d’Advocats de Madrid i d’Ana María Carrascosa, magistrada i lletrada del Consell General del Poder Judicial d’Espanya, reconeguda per la seva trajectòria i experiència en matèria de resolució alternativa de conflictes i també, responsable al Consell General del Poder Judicial de la implantació, supervisió i desenvolupament dels programes de Mediació Intrajudicial
Per a Jordina Ticó, secretària lletrada de la Cambra i responsable del CRCE, “l’objectiu d’aquestes sessions és conscienciar a aquests professionals i col·lectius perquè coneguin els sistemes alternatius a la via judicial”.
La mediació és un procés que permet reduir temps, protegeix les relacions futures tot mantenint la reputació i la confidencialitat entre les parts. Precisament aquests aspectes són els que destaca la mediadora María Bacas i exposa que “la mediació és un sistema que no debilita a les parts sinó que, qui millor que les parts per a arribar a un acord sabent el què volen i com ho volen i que no arribi a un jutge i no estiguin contents perquè només es consideren aspectes legals”.
En aquest sentit, encara existeix molt desconeixement entre els professionals i també, per part de la ciutadania sobre què és la mediació i quins avantatges ofereix respecte a la via judicial. Per això, la magistrada espanyola, Ana María Carrascosa, posa de manifest que “una de les qüestions pendents és fer una labor de difusió a la ciutadania, una labor educativa i pedagògica que potser es podria iniciar amb projectes a l’escola perquè els infants vagin entenent què és la mediació i com funciona i que sigui una eina habitual. I, per una altra banda, la formació a la ciutadania i professionals del dret perquè entenguin que la llei no és la solució a tots els conflictes i buscar altres mètodes idonis per a resoldre el problema”.
L’objectiu del CRCE és seguir divulgant, a través de xerrades i reunions sectorials, per a explicar en què consisteix la mediació i com pot ser utilitzada pels diferents professionals i com es pot introduir en el seu dia a dia per tal d’agilitzar i facilitar la resolució de conflictes d’una forma extrajudicial reduint el temps, millorant l’eficiència i l’eficàcia del procés i amb una solució satisfactòria per les parts.