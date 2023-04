El CPNL impulsa el concurs JOCen10 per a difondre els jocs de taula en català

Infografia sobre el joc en català jocEN10 (CPNL)

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), en col·laboració amb Abacus, organitza per segon any el concurs de videotutorials JOCen10 amb l’objectiu de difondre els jocs de taula en català, promoure la creació de materials audiovisuals en català i donar visibilitat a les empreses col·laboradores del programa Totjoc del CPNL.

Entre el 30 de març i el 27 d’abril, els participants han de gravar i editar un videotutorial d’un joc de taula en català d’alguna empresa col·laboradora. La participació és gratuïta i els concursants poden enviar fins a tres propostes diferents. Els requisits principals són que els vídeos tinguin una durada màxima de 10 minuts, que estiguin gravats en català, que siguin inèdits i que no continguin referències comercials que no estiguin relacionades amb el joc que s’explica. La resta de requisits i recomanacions tècniques del concurs es poden consultar a les bases.

Quan els participants tinguin el videotutorial preparat, l’hauran de penjar a YouTube i compartir-lo amb el CPNL a través d’un formulari. Els que compleixin els requisits es publicaran al canal de YouTube de Totjoc i hi haurà tres guanyadors, que es faran públics el 26 de maig. Els dos primers, escollits per un jurat format per experts en jocs, i el tercer, per votació popular oberta del 3 al 14 de maig. Els premis que s’atorgaran aniran des de lots de jocs, xecs regal d’Abacus i una subscripció a Filmin fins a un iPad.

Amb motiu del Dia Internacional del Joc, el 28 de març, el CPNL va reprendre la iniciativa que es va iniciar l’any 2021 amb molt bona acollida i la publicació de 25 videotutorials. Totjoc és el programa del CPNL que promou el joc i la joguina en català. Ofereix un catàleg extens amb un cercador on trobar fàcilment tota mena de jocs en català i la botiga on trobar-los. Aquest programa fomenta la cooperació entre la ciutadania, els establiments i les empreses del sector.





El CPNL i Abacus, compromesos amb el joc en català

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens del sector públic format per la Generalitat de Catalunya i 137 administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) que té l’objectiu de facilitar el coneixement i l’ús del català a la població adulta i la promoció territorial de la llengua.

Abacus és una cooperativa fundada el 1968 que crea i distribueix continguts educatius i culturals de qualitat amb l’objectiu de transformar la societat. Amb una xarxa de 47 botigues a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i una botiga en línia, és líder en comercialització de llibres (algun dels quals sobre Andorra), papereria i material escolar i té una important posició en la venda i distribució de joguines.





Per Consorci per a la Normalització Lingüística | @cpnlcat