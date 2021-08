El Cos de Policia deté dos homes per contraban de tabac per un valor aproximat als 10.000 €

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 2 al 8 d’agost del 2021). Destaquen, d’una banda la detenció de dos homes per contraban de tabac i de l’altra, que la majoria de detencions, 15 d’elles, corresponen a presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, en conduir sota els efectes de l’alcohol.

Les dues detencions per un presumpte delicte contra l’ordre socioeconòmic -contraban de tabac-, van tenir lloc el07/08/2021 a les 18:40 hores a la parròquia d’Ordino. Es van detenir dos homes de 21 i 47 anys. Els agents de policia van ser requerits pel Cos de Duana d’Andorra que tenien controlades dues persones a l’interior d’un turisme matrícula francesa el qual transporta una important quantitat de tabac -comís de 2.870 paquets de tabac, per valor aproximat als 10.000 €-.

Concretament, 5 d’aquestes detencions es van produir en el marc de la campanya d’alcoholèmia que està realitzant el Cos de l’Ordre, 5 més es van produir en un control rutinari. D’aquestes destaca la detenció d’un jove de 19 anys, ja que l’interessat refusa sotmetre’s a la prova i reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors. Una altra detenció es va produir en patir l’interessat un accident amb danys materials i dues més per infracció al codi de la circulació. Una d’aquestes, a més, es deté l’interessat també com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir- .

D’altra banda el Cos de Policia ha procedit a la detenció d’un home no resident de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària. En el decurs d’una parada de circulació, l’interessat fa cas omís de les indicacions dels agents per aturar-se. Accelera el seu vehicle de forma brusca, motiu pel qual els agents interventors s’han d’apartar de la seva trajectòria per a evitar ser atropellats. D’immediat s’inicia una persecució i s’intercepta finalment el vehicle. Es procedeix a la identificació del conductor i a la seva detenció.

Altres delictes

El 05/08/2021 a les 08:58 hores a la parròquia d’Encamp, es va detenir un home de 47 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 05/08/2021 a les 19:15 hores al Pas de la Casa, es va detenir un home de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.

El 06/08/2021 a les 11:06 hores a la parròquia d’Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 52 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.