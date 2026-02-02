El Cos de Banders incrementa les atencions ciutadanes amb més de 3.200 trucades el 2025

El Cos de Banders ha reforçat durant el 2025 l’atenció a la ciutadania, consolidant-se com un servei essencial per a la protecció i la conservació del medi natural. Al llarg de l’any, el Cos ha gestionat 3.276 trucades, cosa que representa un increment del 19,8% respecte al 2024. D’aquest volum de comunicacions, els agents han hagut d’intervenir en el 67,5% dels casos, amb un total de 2.211 actuacions. La majoria de les trucades han estat vinculades a gestionar danys d’espècies regulables, fauna salvatge i caça, i com és habitual el nombre més gran de trucades s’ha centralitzat als mesos d’estiu, especialment al juliol, agost i setembre. Les dades es desprenen del balanç anual del departament que s’ha fet públic aquest dilluns.
“L’augment de trucades respon a una sensibilització de la població envers la fauna i el medi natural i de l’increment del coneixement i consciència per part de la ciutadania de la tasca que desenvolupa el cos”, ha valorat el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó. L’augment sostingut dels darrers anys confirma la importància de consolidar i reforçar el servei. Així, durant l’any passat es va dur a terme el període de prova d’un total de 6 llocs de treball bander amb l’objectiu de començar el 2026 amb 16 agents banders, 3 caps d’unitat, una administrativa adscrita al Cos i un director.
L’any passat també va ser un any en què es va assolir la consolidació de la digitalització de diferents processos per a ser més eficaços en les diferents funcions i avançar en la digitalització de l’Administració. Les sortides escolars han tornat a ser, un any més, una altra tasca important per al Cos amb l’assistència de 1.003 escolars amb l’objectiu de fomentar l’educació perquè els infants coneguin l’entorn natural i el respectin.
En relació amb les infraccions a la normativa, les xifres demostren un increment dels controls i atestats, fet atribuïble a una presència més gran del Cos sobre el terreny i també a una estabilització de les noves normatives vinculades a la caça que el Govern va aprovar fa uns mesos. D’aquesta manera, i per la pesca, el nombre de controls efectuats s’incrementa significativament respecte a l’any anterior fins a arribar als 1.506 a causa de les vigilàncies rotatòries, principalment als vedats intensius de pesca, Engolasters i Tristaina. Aquest fet també s’ha traduït amb un nombre més elevat d’atestats (61 en total), el 90% dels quals s’ha acollit a la reducció de l’import de la sanció, fet que explica que han acceptat la infracció. Amb l’objectiu de reduir el nombre d’infraccions, s’han instal·lat cartells informatius de la normativa a l’Estany d’Engolasters a final de la temporada de pesca, amb la previsió d’instal·lar-los també als Estanys de Tristaina durant aquest any.
Els controls a la caça es mantenen estables respecte a l’any passat amb un total de 882 i un total de 17 atestats imposats per infringir la normativa, 14 dels quals s’han acollit a la reducció de l’import per conformitat. S’ha mantingut una bona comunicació amb la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i el col·lectiu de caçadors per a divulgar, informar i prevenir possibles infraccions. A més, el Cos ha mantingut una vigilància activa i control sobre possibles malalties de la fauna salvatge amb més de 440 mostres recollides. Un fet que Teixidó ha marcat com a essencial per a prevenir situacions complicades en la fauna salvatge i, de retruc, en la ramaderia del país.
En el cas dels atestats per infraccions per a la tinença de gossos perillosos, la memòria anual apunta a un increment respecte als expedients de l’any 2024 arribant fins als 69 atestats, la majoria dels quals són per no portar el morrió degudament posat o anar deslligat. L’increment s’explica perquè s’han registrat més denúncies, i hi ha més sensibilització de la societat sobre aquesta temàtica. De fet, i tal com marca la normativa, enguany s’han realitzat 4 formacions impartides pel Cos de Banders i el departament d’Agricultura adreçades a les persones que volen esdevenir propietàries d’un gos potencialment perillós, amb un total de 78 assistents.
Així mateix, i pel que fa al control dels vehicles motoritzats al medi natural, s’han realitzat 18 atestats, amb un total de 61 vigilàncies per a la prevenció d’infraccions sobre la normativa. Un nombre que també incrementa significativament per denúncies i sensibilització de la societat. Quant als atestats per infraccions al Reglament regulador de les enceses de foc, aquest 2025 s’ha arribat als 15 atestats.
Finalment, pel que fa al seguiment de la tasca del cos a les xarxes socials en destaca l’increment mitjà del 22% dels seguidors. Actualment, el Cos de Banders té més d’11,5 mil seguidors a Instagram, i 4,7 mil seguidors a la xarxa X. Aquests espais permeten la divulgació de les funcions i activitats del cos, i els usos correctes per a la conservació i protecció del patrimoni natural.