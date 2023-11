‘El cos com a manifest’, la vida i obra de la prestigiosa artista ORLAN

La ministra, Mònica Bonell, i la incombustible ORLAN en la inauguració de la mostra de l’artista francesa (SFGA)

Les obres més significatives de l’artista ORLAN es poden visitar fins a l’11 de febrer del 2024 a la sala d’exposicions del Govern amb entrada lliure i gratuïta. La mostra, que s’ha inaugurat aquest dimecres sota el nom ‘ORLAN – El cos com a manifest’, presenta els principals temes i formats que la reconeguda artista francesa ha treballat al llarg de la seva trajectòria.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat, durant la inauguració de l’exposició, que l’objectiu del Govern és “apropar les figures i els moviments més significatius de la creació contemporània a tota la població, i fer-los, cada vegada, més coneguts”. Pel que fa a l’artista, Bonell ha destacat “el fet que el cos és sempre l’objecte del discurs i el principal mitjà d’expressió d’ORLAN. D’ell en parla i és a través d’ell que s’ha expressat una vegada i una altra, amb audàcia i provocació, per a abordar temes complexos de la societat contemporània”.

Els visitants podran trobar a l’exposició obres destacades dels seus inicis, com ara ‘ORLAN accouchant… d’elle m’aime’ (‘ORLAN dona a llum a si mateixa’); vídeos de les performances més icòniques que l’han situat com una de les artistes més reivindicatives de la seva generació, com ara ‘Le baiser de l’artiste’ (‘El petó de l’artista’); i la sèrie més recent que ha produït, ‘Les dones que ploren estan enfadades’, un seguit d’hibridacions basades en els quadres de Pablo Picasso que representen Dora Maar plorant, un particular “homenatge” d’ORLAN a l’artista espanyol en l’any en què es commemoren els 50 anys de la seva mort.

‘ORLAN – El cos com a manifest’ clou la programació de la temporada 2023 de la Sala d’exposicions del Govern, la qual ha comptat amb la mostra col·lectiva ‘Notes sobre l’Antropocè’, i la individual ‘Jaume Riba. Caminant’, en el marc del cicle ‘Trajectòries’ que el Ministeri dedica als grans noms de les arts del país.