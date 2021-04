El correcte manteniment de la caldera

Durant els mesos més freds, l’ús de la calefacció suposa una de les majors despeses per a qualsevol família. Aquesta despesa pot ser encara més gran depenent de la calefacció que s’utilitzi. El millor consell per a estalviar en la factura és realitzar un correcte manteniment de la caldera, quelcom que no tothom fa i que pot derivar en l’aparició d’avaries en els moments menys esperats.

El manteniment bàsic de qualsevol sistema de calefacció requereix una neteja anual dels cremadors i la realització de proves de monòxid. El monòxid de carboni és un gas que pot provocar disfuncions cardíaques, maldecaps, marejos i fatigues, entre altres símptomes.

Altres problemes comuns són l’obstrucció de sortides de fums, la baixada de pressió, el bloqueig en la bomba de recirculació, el trencament de la vàlvula de seguretat o problemes amb la sonda de la temperatura.

Un correcte manteniment de les instal·lacions evitarà que les petites incidències es converteixin en complicacions més greus i de més cost. Per això, és recomanable acudir a un professional especialitzat per a dur a terme la revisió tècnica de la caldera o comptar amb serveis de manteniment com el que ofereixen les diferents companyies, que inclou la revisió anual i un servei d’emergència les 24 hores al dia.

Per Tot Sant Cugat

Font: Per Decoracion2.com