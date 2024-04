El COPSIA alerta de l’intrusisme professional per a la salut mental

Simulació d’un home amb problemes de salut mental. Foto de Daniel Reche de Pexels

Tot i els esforços per tal de regular i professionalitzar la pràctica de la psicologia i protegir al públic de pràctiques inapropiades, continuen esdevenint diverses pràctiques per part de professionals sense la capacitació ni formació adequada, posant en risc la salut i el benestar de la població que sol·licita la seva atenció professional.

És per aquest motiu que el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra ha emès un comunicat:

“De nou ens trobem davant d’un cas d’intrusisme en el nostre sector. Doncs, l’aparició recent d’un vídeo publicat per un conegut youtuber resident al país en el qual declara buscar creixement personal mitjançant l’ajuda d’un filòsof torna a ser un clar exemple d’intrusisme professional. Tal com manifesta públicament el creador del contingut, sembla que el filòsof executa pràctiques específiques corresponents exclusivament a les praxis d’un professional de la psicologia.

Arran dels fets, des del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra volem llançar una alerta davant aquelles activitats que, emparades sota diverses denominacions o etiquetes, constitueixen pràctiques encobertes d’intrusisme professional en l’àmbit de la psicologia.

L’intrusisme en el nostre sector, no és tan sols un problema que atempti contra l’exercici professional dels psicòlegs, també és una amenaça per al benestar i la salut psicològica de la ciutadania. Per aquest motiu, volem manifestar de manera ferma i unànime la importància de no frivolitzar en qüestions de salut mental; és essencial que les persones que necessitin ajuda psicològica siguin ateses per professionals formats i qualificats de manera a oferir una atenció de qualitat. Altrament, l’intrusisme professional pot desencadenar en conseqüències greus pels pacients com són els danys emocionals, físics i econòmics, així com el deteriorament de la imatge i la reputació de la professió de psicòleg.

Amb aquest comunicat es persegueix doncs tant la defensa de la psicologia i els interessos professionals dels col·legiats, com la protecció de la societat enfront de pràctiques que poden atemptar greument contra la salut.

Així mateix, des del Col·legi, també es fa una crida a la revisió i control per part de l’administració pública dels centres en curs d’activitat que ofereixin teràpies alternatives en l’àmbit de la salut mental, ja que l’acceptació oficial d’aquestes pràctiques pot desorientar els pacients.

Des del COPSIA posem a disposició dels seus col·legiats i dels ciutadans una bústia electrònica on poder denunciar les situacions d’intrusisme professional de les que tinguin coneixement: copsia@copsia.ad.