El copríncep episcopal visita els interns del Centre Penitenciari de la Comella per Nadal

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, acompanyat pel seu cap de gabinet, David Codina, ha visitat el Centre Penitenciari de la Comella per dur a terme una pregària de Nadal i una trobada amb els interns, juntament amb el delegat de pastoral penitenciària i arxiprest d’Andorra, Ramon Sàrries.

A la seva arribada el Vives ha estat rebut pel director del Centre penitenciari, Miquel À. Garcia, i el director adjunt, Oriol Magrinyà, amb qui ha mantingut una breu trobada per interessar-se per la situació del centre i dels interns, especialment en aquest context de pandèmia.

Amb les precaucions establertes per la situació sanitària, l’arquebisbe d’Urgell ha mantingut una trobada personal amb 27 dels 49 interns del centre, interessant-se per la seva situació i portant-los un missatge d’esperança, dignitat i reconciliació en la proximitat de la festa de Nadal. També els ha fet lliurament d’un llibre dels evangelis per a cada dia de l’any i d’un lot de Nadal preparat per Càritas Andorrana.

Ramon Sàrries, seguint les indicacions i recomanacions sanitàries, ha presidit una pregària de Nadal per grups petits amb els diversos interns.