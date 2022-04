El cop de taula de les dones als consells d’administració

“Si fem alguna cosa una vegada i una altra, acaba sent normal. Si veiem la mateixa cosa una vegada i una altra, acaba sent normal. Si només els nois arriben a monitors de classe, al final arribarà el moment que pensem, encara que sigui de forma inconscient, que el monitor de la classe ha de ser un noi. Si només veiem homes presidint empreses, ens començarà a semblar natural que només hi hagi homes presidents d’empreses”. Són les cèlebres paraules de l’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, recollides al manual Todos deberíamos ser feministas després d’un discurs pronunciat el 2012. I, la infrarepresentació de la dona al món laboral, continua una dècada després.

Per exemple, segons l’Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona (ODEE), la dona continua infrarepresentada en els llocs directius i consells d’administració a les empreses catalanes i el percentatge continua invariable els darrers anys. La xifra no deixa marge de dubtes: només el 12% de les empreses catalanes subjectes a la Llei d’igualtat tenen un 40% de dones en el consell d’administració.

“Unes dades que ens recorden que hi ha molt camí per recórrer, ja que estem lluny de tenir dones referents en alts càrrecs directius. Les nostres filles necessiten veure el talent femení en el poder de decisió”, continua Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona.

La invisibilització en molts àmbits

Com a premissa, hi ha un 53% de dones treballant que tenen formació universitària respecte als homes. Quan s’accedeix a programes MBA, càrrecs directius i consells d’administració, la piràmide frena i desapareixen. Per exemple, només el 12% de les companyies catalanes compleixen amb la llei d’Igualtat d’aconseguir un 40% de dones en el consell d’administració. El 88% restant no té paritat en cap poder de decisió.

Seguim amb l’estudi. Milloren les xifres en el sector públic? Les dades són lleugerament superiors, del 28%, però encara lluny de la paritat desitjada del 40%. Tampoc hi ha relació entre la dimensió d’empreses de més de 250 treballadors i la presència femenina. Per sectors, les dones directives lideren i impulsen la direcció de publicitat, recursos humans, qualitat, màrqueting i la part financera. No obstant això, tenen menys presència en la direcció tècnica, la producció, comercial, direcció general, informàtica i operacions. Finalment, en el sector TIC la presència de dones és realment baix. Només un 13,5% i en els càrrecs directius el 19,6%.

Si mirem a Europa, la paritat en els consells d’administració ho lidera el nostre país veí, França, que supera el 40% gràcies a una estricta llei aprovada el 2011. La segueix de prop Bèlgica, Itàlia, Suècia i els Països Baixos. A l’Estat espanyol, que es troba al mig del rànquing, no s’ha adoptat “quotes obligatòries” i només es recomana assolir el 40%.

Un cop de taula, però amb solucions

“Si no analitzem la situació, no podem proposar polítiques d’igualtat que funcionin de forma preventiva. Anem a pas de tortuga. Moltes dones preparades, amb moltes competències, tenen un gran sostre de vidre, mentre veuen que no poden arribar a dalt. “És injust i és anti econòmic per a un país”, continua la directora de l’ODEE, Anna Mercadé.

“Moltes empreses ens demanen com fer un pla d’igualtat, potser per complir l’expedient i per entrar a les contractacions amb l’administració pública, però d’altres ho fan per una gran transformació cultural. És el moment d’oferir una formació que permeti elaborar un pla d’igualtat en clau de gènere i que conegui a les empreses”, continua Mercadé.

D’aquí en sorgeix la primera Escola d’Igualtat, impulsada per l’ODEE. Un espai que té per objectiu formar, assessorar, mentoritzar i acompanyar a les empreses en la formació d’igualtat. Posteriorment, des de la Cambra han avançat que promouran un segell per les companyies que impulsin autèntics plans d’igualtat.

Perquè on hi ha les dones, tot es fa d’una manera diferent. El lema: un pla d’igualtat que estigui al cor de l’empresa i que es comprometi de veritat en clau de gènere. Som-hi.