El contrari a l’amor, no és l’odi, sinó, la indiferència

Omar El Bachiri. Psicòleg

És una realitat i, paral·lelament, una llàstima la quantitat de gent que escriu meravelles dels seus éssers estimats a les xarxes socials i després en la intimitat de la llar, ni es parlen. Passen olímpicament l’un de l’altre i, això, ho podem veure en els dies assenyalats del calendari: Dia de la mare, Sant Jordi, Sant valentí, aniversaris, etc. L’únic dia de l’any en què se’n recorden dels seus éssers estimats i es transformen en actors romàntics, tot són paraules boniques a les xarxes socials i la part més graciosa és que moltes vegades l’altra persona ni en té. És a dir, són paraules que no arriben enlloc, només s’escriuen per a engrandir l’ego de l’emissor perquè no hi ha receptor.

Això, per una banda i, per l’altra, tenim les parelles que s’adulen tot el dia en les xarxes socials i una vegada estan juntes, ni tan sols es miren, cadascun, fa la seva vida. És a dir, estan junts per qualsevol motiu, menys per amor, però no ho volen reconèixer i per a compensar-ho d’alguna manera i no sentir-se malament es fan regals de molt valor econòmic: telèfons, ordinadors, joies, etc. Conclusió, que viuen una mentida i, per tant, si és el teu cas i ho vols modificar, fixa’t en com es comporta la parella amb tu quan esteu sols. Per exemple, si en comptes de prestar-te atenció, està més centrada en el seu telèfon mòbil o en qualsevol altra objecte o inclús, en els altres. És a dir, si estàs en segona posició! Perquè segurament que al principi de la relació eres la seva prioritat.

Igualment, aquest comportament també serveix per a saber si hem superat una ruptura sentimental, l’abandó dels pares o la traïció d’algun amic, és a dir, de qualsevol situació conflictiva que ens va generar un mal emocional. Perquè és lògic sentir-se traït, disgustat o enfadat quan sentim emocions agradables o positives envers algú i, de cop i volta, té un comportament totalment oposat a l’esperat. Així doncs, si quan pensem o veiem aquesta persona, el principal sentiment que tenim és la indiferència, significa que ho hem superat.

