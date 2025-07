El Constitucional tomba el recurs del jove del cas CBD

Es confirma la pena de presó i expulsió per al jove (AndorraDifusió)

El Constitucional ha confirmat la pena de presó i expulsió per al jove condemnat en el cas del CBD ja que considera que no s’han vulnerat el seu dret a la defensa i a la imparcialitat judicial. Assegura que la substància que li van trobar al vehicle era droga i, per tant, l’Estat ha de protegir la societat dels seus efectes. Reconeix que la llei andorrana és especialment restrictiva en aquest àmbit, però que ha de ser-ho perquè la Constitució estableix que s’ha de protegir el dret a la vida en tots els seus àmbits. Ho publica aquest dimecres AndorraDifusió.

Un dels punts principals del recurs d’empara al Tribunal Constitucional era que s’havien vulnerat els drets del processat perquè la fiscalia i la magistrada que presidia el judici van avisar alguns testimonis que, depenent del que diguessin, podrien ser processats. Però el TC ha respost que aquesta advertència no és cap coacció.

L’aute tampoc dona per bo que la gran quantitat de droga confiscada resultava compatible amb una destinació per al consum propi com al·legava el jove. I no veu creïble que la volgués per a fer-la servir durant un any, ja que amb el temps perd propietats. Per tant, confirma com adient la sentència de tres anys de presó i cinc d’expulsió per tràfic de drogues.

La família té previst portar el cas al Tribunal de Drets Humans d`Estrasburg perquè, al seu parer, s’han vulnerat els drets del jove condemnat.