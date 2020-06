El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell s’adhereix a la campanya ‘Destapa-ho, tu pots!’

Tot coincidint amb el Dia Mundial de les Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, que es commemora avui dia 15 de juny, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell s’uneix enguany a la campanya “Destapa-ho, tu pots!”, que pretén sensibilitzar sobre la importància de denunciar qualsevol indici de maltractament a una persona gran.

El maltractament a les persones grans és un problema social mundial que afecta la salut, la dignitat i els drets humans de milions de persones a tot el món. És per tant necessari prendre consciència del seu abast i gravetat, i actuar per sensibilitzar, prevenir, protegir i atendre aquests casos. A més, el context actual dificulta la visibilitat d’aquesta problemàtica social i requereix una especial mirada per poder-la detectar.

Les situacions de maltractament es poden donar en l’àmbit domèstic, però també en l’àmbit institucional, tristament d’actualitat per la dramàtica situació viscuda per la pandèmia de la Covid-19.

La campanya, on apareixen diversos membres de diversos Consells de la Gent Gran “destapant” simbòlicament uns pots, compta també amb el suport dels Consells de Gent Gran de les comarques de l’Alt Urgell, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrotxa, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribera d’Ebre, Solsonès i Vallès Oriental, i de l’Oficina de Gent Gran Activa del Departament d’Afers Socials i Famílies.

Cal recordar que l’any 2011, l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 15 de juny com a Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans.