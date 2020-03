El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) ha posat en marxa, a través de La Seu en Xarxa, un servei de suport a domicili per a totes aquells ciutadans i ciutadanes que necessitin qualsevol cosa durant el període que estigui vigent l’estat d’alarma per frenar la transmissió del Covid-19, tant a la Seu d’Urgell com al conjunt de la comarca alturgellenca.

Malgrat que l’edifici del CAPAU està tancat al públic, aquest organisme ha posat a disposició de tots els alturgellencs i alturgellenques 2 telèfons operatius:

Per a consultes en general cal trucar al 973 35 41 02, de 9 a 14 hores.

Per a poder fer qualsevol demanda cal trucar al 630 430 752. Aquest telèfon funcionarà de 9 del matí a 9 del vespre. Qualsevol ciutadà podrà fer arribar la seva demanda (comprar medicaments, anar al metge, comprar queviures…).



També que des del CAPAU s’ha posat també en funcionament una centraleta amb els voluntaris de La Seu en Xarxa que donaran resposta a les demandes de la ciutadania. Però per a portar a terme tota aquesta tasca solidària calen voluntaris i voluntàries. Les persones que ho vulguin ser cal que s’adrecin al telèfon de whatsapp 653 978 100 per apuntar-se. Els voluntaris i voluntàries han se ser persones joves i sense factors de risc.



Alumnes beca-menjador

També des d’avui mateix, els i les alumnes de la Seu i comarca que tenen beca-menjador se’ls hi seguirà oferint l’àpat del dinar, que de manera gratuïta, se’ls hi portarà fins al seu domicili.

Altres mesures

La zona blava del municipi de la Seu d’Urgell deixa de ser operativa fins a nou avís.

Es suspenen els terminis per la realització de tramitacions relacionades amb els procediments administratius relacionats amb els processos del sector públic. Aquests terminis es reempredran en el moment en que perdi vigència l’estat d’alarma. Per tant, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell no s’aplicaran recàrrecs ni interessos nous durant aquest període.



Totes les instal·lacions municipals estan tancats al públic.



L’accés a l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell està tancada. Només es pot accedir a l’edifici consistorial per l’entrada de la Policia Municipal (plaça dels Oms, 1).



Tots els tràmits es poden fer a través del telèfon 973 30 00 10 o per correu electrònic tramits_oac@aj-laseu.cat Al web de l’ajuntament www.laseu.cat s’indica com poder fer tots els tràmits de manera telemàtica. Es poden fer tant amb certificat digital com sense.



Els serveis d’aigua i de cementeri continuaran oberts.



Les brigades d’obres i jardineria no fan cap tasca de manteniment, només urgències.



La brigada de neteja realitza serveis mínims. La recollida d’escombraries es redueix al 50%.



La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet està tancada al públic, però sí que s’hi pot trucar per telèfon. La Deixalleria queda també tancada al públic .



Distanciament social



Es recorda a la ciutadania de la Seu que mentre estigui vigent l’estat d’alarma és fonamental que tothom es quedi a casa i que només surti per allò realment imprescindible.

Només es podrà para la transmissió del virus si tothom té com a màxim 4 contactes presencials al dia.