El cònsol major de Canillo considera precipitat plantejar un aeroport nacional i es decanta per potenciar el d’Andorra-la Seu. A més, Francesc Camp creu que amb la implantació del sistema GPS aquesta infraestructura s’adaptarà a les necessitats del país.

El cònsol major canillenc considera que l’aeroport d’Andorra-la Seu és la prioritat per ampliar les vies de comunicació del país. A més considera que aquest és el projecte més factible a curt termini, una vegada confirmat que el sistema GPS, que permetrà vols comercials regulars, serà realitat a la primavera.

En la seva etapa com a ministre Francesc Camp ja defensava aquesta opció com la més raonable, davant el projecte de construir un aeroport a la zona de Grau Roig que lidera la Cambra de Comerç. En aquest sentit creu que encara és aviat per determinar si és factible . Per contra, creu que el d’Andorra-la Seu té les dimensions per a les necessitats del país.

El projecte plantejat per la Cambra de Comerç està pendent de nous informes per determinar-ne la viabilitat, sobretot els que han de valorar el seu impacte mediambiental.