El conseller de Salut inaugura el nou Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat aquest divendres al matí el nou CAP la Seu d’Urgell, que ha descrit com “un centre d’atenció primària amb els espais adaptats a les demandes de servei i d’atenció a la ciutadania i orientat a les noves necessitats de salut d’avui en dia”. En el transcurs de l’acte s’ha mostrat convençut que “això és el que es mereixen la ciutadania i els professionals i el que acaba donant, clarament, millors resultats de salut”.

Pel que fa a aquestes necessitats emergents, Argimon s’ha referit a aspectes com ara que la incorporació de nous perfils professionals requereix nous espais. I en el cas de la Seu d’Urgell ho ha exemplificat en la referent de benestar emocional, “que ja té un espai on instal·lar-se”. S’ha referit també a l’àrea d’educació sanitària, a la sala polivalent o al fet que al CAP la Seu d’Urgell “puguin treballar colze a colze Atenció Primària i Salut Pública, que tanta feina conjunta han fet durant la pandèmia”. De la mateixa manera, ha valorat molt positivament que Pediatria i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) estiguin ara al mateix edifici.

El titular de Salut, que ha reconegut i agraït el gran esforç dels professionals de l’atenció primària durant la pandèmia, ha recordat que “la millora de l’atenció primària és una de les nostres prioritats com a Departament de Salut i com la Generalitat”. En aquest sentit, ha instat aquests professionals a “sentir-se orgullosos de tota la feina que heu fet, la que feu, i la que us queda per fer, que és molta”. Com a exemple, ha citat no només la tasca duta a terme per pal·liar els efectes de la Covid-19, sinó aspectes com que el passat mes de gener, a Catalunya, es van atendre més de 200.000 visites d’atenció primària, mentre que l’any 2019 en van ser 90.000.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha manifestat en nom de l’equip de la Generalitat que “valorem molt positivament la posada en marxa d’aquest nou equipament, tant per a la ciutat com per a la comarca, com és el nou CAP, que millora moltíssim les condicions de feina dels professionals sanitaris que hi treballen, fet que es tradueix en una millor atenció als usuaris. Una doble alegria, ja que es millora la qualitat assistencial i l’espai de treball del personal de la Sanitat”.

En el seu parlament, l’alcalde urgellenc també s’ha referit al futur nou hospital: “amb aquest nou CAP i amb la futura construcció d’un nou centre hospitalari, la Seu d’Urgell gaudirà d’una gran millora pel que fa als serveis de salut, una cosa que era necessària”.

La directora del servei d’atenció primària (SAP) Lleida Nord, Meritxell Feixes, ha apuntat que el CAP “neix amb l’objectiu de treballar per una atenció de qualitat a les persones i amb el repte de reprendre tot allò que es va posposar a causa de la pandèmia”. En aquest sentit, ha mantingut que això es podrà fer “aprofitant les noves formes d’interrelació amb la ciutadania i tornant a posar el punt de mira en la salut comunitària, l’ampliació de la cartera de serveis i la incorporació de nous rols professionals, com ara el dietista-nutricionista“.

L’acte ha comptat també amb la presència del delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; de la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel; del gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent; i del gerent territorial de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Alfons Segarra, entre altres.

Un equipament sostenible i espaiós que dona servei a 14 municipis

El CAP, que va entrar en funcionament el passat 9 de març, és gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i compta amb el mateix equip de professionals que treballaven a l’edifici anterior. A banda dels serveis que s’oferien fins ara al centre, el nou edifici acollirà un dietista-nutricionista, així com l’atenció a la salut mental infanto-juvenil, i els espais de salut pública, que estaven ubicats en altres edificis. Els nous espais també contemplen un circuit diferenciat per a pacients respiratoris i COVID i àrees per a educació sanitària.

El nou CAP és un edifici de nova planta de 2.123 m², construït al llarg de la pandèmia en uns terrenys cedits per l’Ajuntament i amb un pressupost de més de 5,3 milions d’euros.

Es tracta d’un edifici respectuós amb el medi ambient que disposa d’un sistema de calefacció de caldera de biomassa que permet estalviar energia fòssil i fa que les emissions a l’atmosfera siguin de CO₂ neutre. Aquest tipus de caldera consumeix fusta de proximitat de boscos gestionats, ajuda a l’equilibri territorial, crea ocupació local i redueix la dependència energètica exterior, així com les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El CAP està preparat per a la connexió a la futura xarxa de distribució d’energia cap a l’exterior, que realitzarà pròximament el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Així, en un futur pròxim, l’edifici del CAP proveirà de calor per a la calefacció a diversos equipaments del municipi de la Seu d’Urgell, com ara la seu del Consell Comarcal, el Centre de Serveis Alt Urgell i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).

L’equipament dona servei a una població de més de 16.000 habitants de l’ABS la Seu d’Urgell, que comprèn els municipis d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Cava, Estamariu, Josa i Tuixent, Montferrer i Castellbó, el Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fòrnols, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, a banda de la capital, la Seu d’Urgell.