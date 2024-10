El conseller català d’Agricultura inaugurarà dissabte la Fira de Sant Ermengol de la Seu

Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (Aj. la Seu)

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, inaugurarà aquest pròxim dissabte, 19 d’octubre, la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. La inauguració oficial d’aquesta fira mil·lenària tindrà lloc a les deu del matí a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on l’alcalde Joan Barrera donarà la benvinguda al conseller Ordeig, el qual signarà al Llibre d’Honor de la Ciutat.

Aquest acte institucional, que donarà el tret de sortida de la Fira de Sant Ermengol 2024, comptarà també amb la participació de la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i on hi assistiran els regidors i regidores que conformen la corporació municipal, així com altres autoritats del territori i del Principat d’Andorra convidades per a l’ocasió.

En cop inaugurada la Fira, el conseller d’Agricultura Òscar Ordeig i l’alcalde de la Seu Joan Barrera, juntament a la regidora Gemma Tó, encapçalaran la comitiva d’autoritats que es desplaçarà a peu pels diferents espai firals, fins arribar a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, enguany ubicada en ple passeig Joan Brudieu.





30a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, al passeig Joan Brudieu

Aquest any, la Fira de formatges Artesans del Pirineu, coincidint amb el seu trentè aniversari canvia d’ubicació, concretament a banda i banda del passeig Joan Brudieu, en ple centre de la Seu, on urgellencs i visitant podran degustar i comprar els formatges

Aquesta fira formatgera, on es donen cita productors de formatge del Pirineu català, aragonès, basc, navarrès i francès, compta amb la participació de 51 formatgeries, quatre més que l’any passat, i cinc de noves.





Joan Ganyet i Santi Mallol, mencions honorífiques

En commemoració dels 30 anys de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell atorgarà dues mencions honorífiques. Concretament a Joan Ganyet, com a alcalde de la Seu, i a Santi Mallol, com a regidor de Promoció Econòmica, que en el seu moment van apostar per la creació d’aquesta fira formatgera pirinenca i van contribuir amb el seu lideratge i dedicació que aquesta fira esdevingués un referent del territori pirinenc i a tot Catalunya.

Aquest reconeixement es durà a terme també aquest pròxim dissabte, 19 d’octubre, seguit del lliurament del premi a l’Amic del Formatge, a les 13.30hores, a l’escenari del davant del centre cívic El Passeig, al Passeig Joan Brudieu.