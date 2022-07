El Consell Nacional d’Arxius de Catalunya aprova un pla per a adaptar-se a la revolució digital

El Consell Nacional d’Arxius ha aprovat aquest dimarts el Pla d’Arxius 2030, un programa que ha de servir perquè la institució s’adapti al “canvi de paradigma” de la revolució digital. L’aprovació s’ha dut a terme en el marc del plenari del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, presidit per la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga.

Un cop s’ha aprovat el Pla d’Arxius 2030, el Govern preveu fer l’aprovació definitiva aquesta tardor. Professionals, experts, institucions i associacions han participat en el procés participatiu del programa, que ha culminat amb l’elaboració d’un seguit d’actuacions que preveu 8 eixos i 80 actuacions per als quatre anys vinents.

Actualment la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya engloba un total de 40 equipaments; és a dir, un per cada comarca amb les úniques excepcions de l’Alta Ribagorça i les Garrigues, que ja tenen projectat resoldre aquesta mancança a curt termini per a complir així amb els requisits del pla nacional.

Sí que ja hi estan inclosos, entre d’altres, els arxius de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Aran. El de l’Alt Urgell està ubicat al carrer de Sant Ermengol de la Seu i des de la seva inauguració, ara fa una dècada, s’ha consolidat com a espai tant de recerca com d’activitats culturals.

El pla serà l’eina mitjançant la qual el Govern de Catalunya farà possible que els arxius i els seus professionals puguin adaptar-se al canvi de paradigma resultant de l’avenç tecnològic (com ara la transformació digital o la intel·ligència artificial) i els canvis jurídics que, aquest, provoca en els àmbits del patrimoni, l’administració oberta, l’apoderament i l’adquisició de nous drets de la ciutadania, segons indica el Departament de Cultura català.

La mateixa font afegeix que el pla aspira a augmentar la rellevància dels arxius i els seus professionals a l’interior de les organitzacions públiques i privades i en el conjunt de la societat. Del conjunt de les actuacions previstes destaca el desenvolupament de l’avantprojecte de la nova llei d’arxius i gestió documental que ha de posar al dia la que hi ha vigent.