El Consell Municipal d’Infants de la Seu d’Urgell fa balanç de la seva acció

Els 16 alumnes que formen el Consell Municipal d’Infants (CMI) de la Seu d’Urgell ha celebrat aquest dilluns al matí de manera telemàtica el darrer ple de l’actual curs 2020-2021 per fer balanç de la feina que han dut a terme en aquests mesos.

En aquest ple, presidit per l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i amb la participació del vicealcalde, Francesc Viaplana, i la regidora d’Infància, Núria Tomàs, així com també la regidora del grup municipal Compromís x la Seu, Carlota Valls, els infants han repassat les consultes, demandes i propostes sobre temes relacionats amb urbanisme, via públic i equipaments de la ciutat.

Els joves regidors també han fet demandes d’activitats que els hi agradaria que es portessin a terme per Nadal: gimcanes relacionades amb la neteja de l’entorn, un Escape Room, tallers de manualitats, etc. Des de l’Ajuntament se’ls ha informat que pel proper Nadal s’està programant un Escape Room adreçat a infants de 7 a 12 anys.

La sessió plenària ha finalitzat amb la tradicional fotografia de família.



8 anys de Consell MunicipaI d’Infants

El Consell Municipals d’Infants de la Seu d’Urgell és un òrgan representatiu dels infants de la ciutat que es va constituir ara fa vuit anys, concretament en el curs escolar 2013-2014.

El CMI està conformat per un total de 16 alumnes procedents de les escoles Pau Claris, Albert Vives i La Valira i el col·legi La Salle, més, l’alcalde de la ciutat, la regidora d’Infància, un representant de cada grup polític municipal, les tècniques de les regidories d’Educació i d’Infància i una mestre de cada centre educatiu.