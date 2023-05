El Consell Municipal d’Adolescents organitza la Jornada Jove

Els membres del Consell Municipal d’Adolescents de la Seu amb les màximes autoritats locals (Aj. la Seu)

Aquest matí de dimecres s’ha celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la darrera sessió plenària del Consell Municipal d’Adolescents (CMA) de l’actual curs, presidida per l’alcalde Francesc Viaplana, i el vicealcalde Jordi Fàbrega, respectivament. També s’ha comptat amb la participació del regidor de Joventut, Joan Llobera, la regidora d’Educació, Núria Tomàs, i la regidora del grup municipal de Compromís per la Seu, Christina Moreno.

Com activitat significativa d’aquest any, els representants del CMA participen activament en l’organització de la 3a edició de la Jornada Jove de la Seu d’Urgell que promou la Regidoria de Joventut, que se celebrà el proper dissabte, dia 17 de juny.

Així, la Jornada Jove tindrà enguany un format diferent respecte les dues primeres edicions. Al matí, es durà a terme una fira de joves emprenedors i una mostra de talent jove a través de diverses activitats que es desenvoluparà al passeig Joan Brudieu, de deu del matí a dues del migdia, organitzat per Joventut. Al migdia hi haurà un dinar que anirà a càrrec de l’entitat de lleure CAU.

Les activitats que es portaran a terme a la tarda i a la nit d’aquesta jornada estaran organitzades pels joves que conformen el CMA. A la tarda hi haurà activitats lúdiques i esportives a la zona esportiva municipal: tornejos de futbol 7×7, de voleibol 5×5, de bàsquet 3×3 i de futbolí 2×2.; i tornejos d’escacs i de cubs de Rubik, jocs de taula amb ALLAU, batalles de galls, taller d’estampació de bosses, entre d’altres.

A la nit serà el torn dels concerts que tindran lloc a la piscina municipal d’estiu amb actuacions de Flanders, grup de música local, d’un jove Dj local i de karaoke per a tothom.

Precisament en aquest ple de cloenda, els membres de CMA han explicat com s’han dividit en diverses comissions de treball per a preparar el cartell de les activitats d’aquesta jornada jove per a fer-ne difusió, la gestió de les inscripcions als tornejos, propostes d’activitats, contactar amb diferents agents per a poder-les dur a terme i traslladar les propostes a la resta dels seus companys d’aula per a saber quines agraden més.

Val a dir també que, avui, l’InfoK, al SX3, el programa informatiu del Super3 adreçat al públic més jove, que s’emet a dos quarts de vuit del vespre, es farà ressò de les activitats que porta a terme el Consell Municipal d’Adolescents de la Seu d’Urgell a través dels mateixos nois i noies que en formen part.