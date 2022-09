El Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat de la Seu celebra la seva primera assemblea oberta

Aquest pròxim divendres, dia 23 de setembre, a les set de la tarda, tindrà lloc la primera assemblea oberta a la ciutadania que celebrarà el Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat de la Seu d’Urgell. L’assemblea, que és oberta a tothom i servirà per a presentar aquest consell, què fa i com ho fan, l’obrirà la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu, Marian Lamolla, que farà la presentació i moderarà l’assemblea.

Seguidament, l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, donarà la benvinguda a la ciutadania present a aquest acte i donarà peu a la presentació dels membres i entitats que componen el Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat. En aquest punt de l’assemblea es presentaran els dos grups de treball que s’han establert dins d’aquest consell: el grup de comunicació i el grup de mobilitat.

L’acte continuarà amb l’exposició de les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament urgellenc de millora de l’accessibilitat i la mobilitat realitzades a la ciutat, a càrrec del tinent d’alcalde d’Urbanisme, Joan Gurrera.

Per la seva part, la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, explicarà com la ciutadania pot fer arribar a aquest consell les seves aportacions, propostes i queixes respecte a tot el que faci referència a mobilitat i accessibilitat a la Seu.

L’assemblea finalitzarà amb un torn obert de paraules per part del públic assistent. Precisament respecte aquest darrer punt de l’ordre del dia de l’assemblea, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, afirma que “l’objectiu és que la ciutadania es faci seu el Consell i que hi participi per a millorar la ciutat”.