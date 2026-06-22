El Consell General rep la visita de la presidenta del Congrés dels Diputats espanyol, en el marc del II Fòrum Parlamentari

El Consell General ha rebut aquest dilluns al matí la visita d’una delegació del Congrés dels Diputats espanyol, encapçalada per la presidenta, Francina Armengol. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han estat els encarregats de rebre la delegació a la porta de la Casa de la Vall, acompanyats per les membres de la sindicatura, Carol Puig i Maria Àngels Aché, i els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior Berna Coma, Núria Segués, Laia Moliné, Cerni Escalé i Carine Montaner.
Després de visitar la Casa de la Vall, Carles Ensenyat i Francina Armengol han iniciat el II Fòrum Parlamentari Consell General – Congreso de los Diputados amb unes paraules a la sala de Passos Perduts. Aquest fòrum es va iniciar el passat mes de novembre, durant la visita del Consell General al Congrés.
Durant el seu discurs, el síndic general ha remarcat que els vincles que uneixen Andorra i Espanya van més enllà de la proximitat geogràfica, “comparteixen una relació construïda al llarg dels anys sobre el veïnatge, els intercanvis humans, les afinitats culturals, les relacions econòmiques i una intensa convivència quotidiana”. Més concretament, però, ha recordat que ambdós parlaments no es reunien des del 2008 i que això suposava “una anomalia que calia corregir”. I, precisament, ha recordat que la nova comissió interparlamentària busca “establir un espai estable de diàleg, intercanvi i cooperació entre representants democràticament escollits d’ambdós països”.
Per la seva banda, la presidenta del Congrés dels Diputats ha afirmat que aquest segon fòrum “és la confirmació de què els objectius s’estan complint”, i que es tracta d’un espai des d’on abordar reptes conjunts com la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, l’educació o la cultura. Armengol ha assegurat que les relacions entre ambdós parlaments continuaran construint-se “sobre el respecte mutu, l’amistat, la confiança i la cooperació”. Finalment, Francina Armengol ha mantingut una trobada amb el síndic general i la subsíndica general al despatx de la Casa de la Vall on s’han pogut abordar algunes d’aquestes temàtiques comunes.
II Fòrum Parlamentari Consell General – Congreso de los Diputados
Paral·lelament a la trobada duta a terme al despatx del síndic de la Casa de la Vall, s’ha iniciat a la sala de Compareixences Públiques del Consell General el II Fòrum Parlamentari Consell General – Congreso de los Diputados. Durant la jornada s’han dut a terme tres reunions de treball, centrades en l’homologació internacional d’Andorra i l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, la cooperació transfronterera pirenaica i la transformació digital, innovació i intel·ligència artificial.
La presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma, ha fet una valoració molt positiva respecte a aquesta segona trobada del fòrum, on s’ha pogut fer seguiment de les temàtiques que es van abordar a Madrid el passat mes de novembre. Principalment, Coma ha destacat la predisposició per part de la delegació espanyola per a solucionar situacions conjuntes, com la d’agilitzar el pas dels transfronterers a la frontera hispanoandorrana o l’aplicació de l’Acord Trilateral pel que fa als estudiants.
D’altra banda, en matèria de cooperació transfronterera també s’ha parlat d’infraestructures i de la necessitat de continuar treballant per a millorar la comunicació i les connexions actuals d’Andorra. A més, s’ha abordat la fiscalitat de la mà del tècnic Gregori Ramírez, cap de l’Àrea d’Informació al Contribuent, que ha explicat el procés de transparència i homologació internacional d’Andorra des del 2009.
A les reunions ha assistit, per part del Consell General, els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior Berna Coma, Núria Segués, Laia Moliné, Cerni Escalé i Carine Montaner; i per part del Congrés dels Diputats, Marta González, vicepresidenta quarta del Congrés dels Diputats; Carmen Navarro, secretària quarta del Congrés; Alberto Fabra, diputat i president de la Comissió Mixta per a la Unió Europea; Marta Madrenas, diputada i portaveu de la Comissió Mixta per a la Unió Europea; Ana Martínez, diputada i portaveu adjunta de la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible; César Ramos, diputat i portaveu de la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible; i Pilar Alía, diputada i portaveu adjunta de la Comissió d’Economia, Comerç i Transformació Digital.