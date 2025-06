El Consell General redueix les emissions en 340 tones de CO2 el darrer any

Plaques solars al Consell General amb la Casa de la Vall al fons (Consell General)

Els canvis en els sistemes energètics i de climatització de l’edifici del Consell General, així com, la implementació de diverses mesures d’eficiència i estalvi energètic han comportat la reducció d’emissions de 344,9 tones equivalents de CO 2 al llarg de l’últim any. Globalment, es pot afirmar que el consum elèctric del Parlament prové al 100% d’energies renovables i que gairebé un 10% es genera amb les plaques solars instal·lades als edificis parlamentaris. A més, també s’han reduït substancialment les emissions relacionades amb els sistemes de climatització i anualment es compensen les emissions de CO 2 dels desplaçaments de les delegacions parlamentàries finançant projectes d’energia renovable i sostenibilitat.

Electricitat provinent al 100% d’energies renovables

El Consell General compta amb panells solars que han produït 115.194 kWh durant l’últim any, la qual cosa suposa el consum de 33 habitatges en un any, generant uns 316 kWh de mitjana cada dia. En aquest cas, l’estalvi en tones equivalents de CO 2 és de 115.

Associat a aquesta producció fotovoltaica, el garatge del Consell General disposa de dos carregadors per a vehicles elèctrics, amb l’objectiu d’incentivar l’ús. El darrer any s’han incrementat les càrregues un 60%, amb una distribució de 14.192 kWh, que representa un estalvi de 14 tones de CO 2 .

A més, el Parlament disposa del segell “Llum Verda” de FEDA, que certifica que l’electricitat que consumeix prové d’energies 100% renovables. D’aquesta manera s’evita l’emissió de 164 tones equivalents de CO 2 per al consum elèctric global al llarg de l’any que puja a més d’1,3 milions de kWh.





Menys emissions contaminants al centre d’Andorra la Vella

Una altra de les accions que ha emprès el Consell General per a reduir les emissions directes de CO 2 i de gasos contaminants al centre històric d’Andorra la Vella ha estat la connexió a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm. El sistema es va posar en marxa el passat mes d’octubre i des de llavors s’han consumit 473.524 kWh de calor. Gràcies a aquest sistema, s’ha evitat l’emissió de 51,9 tones de CO 2 i la crema de milers de litres de gasoil en una zona densament poblada.





Compensació de les emissions dels viatges parlamentaris

D’altra banda, el Consell General du a terme una tasca de compensació d’emissions relatives als viatges de les delegacions internacionals. L’any 2024 es van calcular 21,52 tones d’emissions de CO 2 , que equivalen a 22 crèdits a un preu de 45 euros cadascun i que s’han dividit en tres projectes nacionals. Així, s’han destinat 8 crèdits al Parc Fotovoltaic de la Tosa; 7 crèdits al Projecte d’eficiència energètica i implantació d’energies renovables Casa Germà; i 7 crèdits al Projecte d’instal·lacions fotovoltaiques a les tres cobertes industrials de les pistes d’esquí de Grandvalira al sector Soldeu.

Les mesures adoptades s’emmarquen en l’objectiu de l’actual Sindicatura que tant els immobles com les activitats associades a la tasca parlamentària tinguin una petjada neutra de carboni. Les dades s’han fet públiques aquest dijous, 5 de juny, coincidit amb el Dia Mundial del Medi Ambient.