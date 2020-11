El Consell General rebutja les esmenes a la totalitat del PS a la llei de mesures urgents

Amb els 21 vots en contra de la resta de formacions, l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Socialdemòcrata al projecte de llei de mesures urgents, que oferia solucions estructurals per la ciutadania en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, ha estan rebutjat pel Consell General aquesta tarda.

“Després d’analitzar el seu text alternatiu, hem de reconèixer que sentim una certa decepció en la manera com l’han afrontat”, ha manifestat la presidenta suplent del Grup Demòcrata, Mònica Bonell, “perquè esperàvem trobar-hi propostes significatives i diferents” per resoldre la problemàtica de l’habitatge. Bonell també ha lamentat que algunes de les mesures, ja debatudes fa un any, “castiguin” els propietaris i també els empresaris del país. I més tenint en compte que aquest 2020 “ningú s’ha escapat” dels efectes de la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19.

Pel que fa als empresaris, els socialdemòcrates demanen incrementar un 8,3% el salari mínim (mateix percentatge en el cas de les pensions més baixes). “No tenen en compte la situació que pateix el nostre país, els empresaris I les financesmde l’Estat”, ha exposat Bonell. Tant la presidenta suplent Demòcrata com el president suplent Liberal, Marc Magallón, han defensat un increment “ progressiu” i “ponderat” de les pensions i el salari mínim fins a arribar al 60% del salari mitjà , com dicta la Carta Social Europea. Concretament, aquest 2021 serà del 3,5%. Per tant, “també s’hi arribarà, però per camins diferents dels que vostès proposen”, ha sentenciat Magallón.

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny-Plandolit , ha criticat la mesura socialdemòcrata d’allargar els contractes de manera automàtica més enllà d’un any, i fins a un termini de cinc anys. L’opció de la coalició, allargant any a any, “és intervencionista, però també flexible”, mentre que la del PS corre el risc de congelar els contractes de lloguer fins a una dècada. A més, perjudica uns propietaris que, en alguns casos, han renunciat aquest any fins al 100% del lloguer mensual dels seus locals.

Naudi d’Areny-Plandolit també ha rebutjat que es limitin les bonificacions al pla Renova únicament als habitatges a preu assequible, mesura que comporta un risc de devaluació de la resta de mercat immobiliari.

Terceravia, per la seva part, ha ofert la seva col·laboració al Govern per pal·liar el problema. Ha demanat, a més, modificar la Llei del saig perquè els executors privats puguin encarregar-se dels desnonaments. “Aquesta mesura, que hauria de contemplar l’establiment d’uns terminis procedimentals curts i ineludibles, no només alleugeriria la Batllia d’aquests processos, sinó que s’agilitzarien els cobraments i el retorn de la possessió dels immobles a favor dels propietaris, perquè poguessin tornar-los a posar en el mercat de lloguer”, ha argumentat el conseller general Joan Carles Camp.