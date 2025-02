El Consell General inicia, a Roma, els tràmits per a cursar la baixa de l’APM

Judith Casal, Pere Marsenyach i Maritxell Alcobé en la 18a sessió plenària de l’APM. Foto: Demòcrates

Aquest dijous i divendres, 20 i 21 de febrer, se celebra a Roma (Itàlia) la 19a sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània (APM) que comptarà amb la participació d’una delegació del Consell General encapçalada per Pere Marsenyach i integrada per Meritxell Alcobé, Judith Casal i Marc Monteagudo.

En aquesta sessió plenària, la delegació andorrana té previst participar en una reunió del Bureau de l’APM per a presentar oficialment la baixa com a membre de ple dret d’aquest organisme, tal com es va acordar en la Junta de Presidents del passat 9 de desembre de 2024. D’aquesta manera s’iniciarà el compte enrere per a abandonar l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània. Un procés que s’allargarà dos anys segons estableix el reglament de l’assemblea.

Pel que fa als punts de l’ordre del dia de la 19a sessió plenària, destaquen la renovació dels membres del Bureau, l’aprovació dels comptes i del pressupost per a l’exercici 2025-2026, i el debat i la votació de sis projectes de resolució sobre temes tan diversos com les amenaces terroristes, la seguretat de la regió mediterrània, el canvi climàtic i la desertificació, el dret a l’accés a aigua potable, i el tràfic d’éssers humans, entre d’altres.





