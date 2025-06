El Consell General i San Marino signen un memoràndum d’entesa per a potenciar la col·laboració parlamentària

Carles Ensenyat i Luca Beccari (Consell General)

Des d’aquest dimecres, 11 de juny, els parlaments del Principat d’Andorra i de la República de San Marino compten amb un memoràndum d’entesa que servirà per a enfortir la relació entre les dues cambres i potenciar els intercanvis d’experiències parlamentàries, sigui entre els consellers generals o bé entre treballadors de les dues institucions.

El síndic general, Carles Ensenyat, per part del Consell General i Massimo Andrea Ugolini i Nicola Renzi, per la part sanmarinesa, han signat el memoràndum d’entesa al Palazzo Begni en presència dels Capitani Reggenti, Denise Bronzetti i Italo Righi.

Carles Ensenyat ha ressaltat la necessitat de signar acords amb altres parlaments sent “la col·laboració entre els petits estats cada cop més necessària en un món polaritzat i on cada vegada és més difícil fer sentir la nostra veu”. A més, s’ha mostrat convençut que el memoràndum servirà per a “reforçar els llaços entre els nostres parlaments i que sabrem treure el màxim profit a la col·laboració que avui iniciem”.





Primera reunió del grup amistat Andorra-San Marino

Un cop signat el memoràndum d’entesa ha tingut lloc la primera reunió interparlamentària entre les delegacions d’Andorra i San Marino que contempla l’acord. Per part del Consell General han participat, en aquest primer intercanvi, els següents membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior: Berna Coma, Núria Segués, Cerni Escalé, Pere Marsenyach i Carles Naudi.

Aquesta primera trobada ha servit, entre altres aspectes, per a assentar les bases de futures reunions per a tractar temes d’interès mutu per part dels dos parlaments.





Luca Beccari condecorat amb l’Orde de Carlemany

La visita a San Marino també ha servit per a condecorar a Luca Beccari, secretari d’Estat per als Afers Exteriors, la Cooperació Econòmica Internacional i la Transició Digital, amb l’Orde de Carlemany en el grau de Gran Creu per “l’excel·lent promoció de les relacions bilaterals entre el Principat d’Andorra i la República de San Marino”, segons recull el Decret 204/2025 publicat al BOPA.