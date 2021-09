El Consell General demana al Govern un debat sobre el marc fiscal

El segon debat d’orientació política d’aquesta legislatura es tanca amb tres dies intensos d’intervencions i debats i l’aprovació per assentiment de cinc de les 12 propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris i la consellera general no adscrita, Carine Montaner.

Entre elles, la de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, que planteja la creació d’un òrgan de treball per debatre el marc fiscal, amb la implicació dels comuns, el Consell i el Govern, i la del grup socialdemòcrata per a la redacció de la nova llei d’infermeria.

La resta de propostes que han disposat del vistiplau de tots els consellers generals han estat presentades pels grups de la coalició. Encomanen a l’executiu a adaptar les proves d’accés laboral i acadèmic a les necessitats de les persones amb discapacitat, accelerar la implementació de les mesures previstes en la llei de transició energètica per al foment del transport públic i la millora d’horaris i freqüències, i desenvolupar un pla d’acompanyament al sector privat en el procés de digitalització.

Els socialdemòcrates n’havien presentat set, de les quals tres s’han retirat en haver rebut compromisos per part dels grups que donen suport al Govern, que asseguren que ja es treballa en la cartera de serveis de prestacions sanitàries, en un pla de mobilitat sostenible i en un pressupost per al 2022 que tingui en compte una partida considerable per al sector cultural.