El Consell General debatrà les modificacions legals per a la cessió de terreny a Grífols el 20 de maig

El Consell de Ministres ha acordat que la modificació del Projecte de Llei de modificació del Codi de l’Administració i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU) aprovada en la sessió de Govern del passat divendres entri a tràmit parlamentari amb caràcter d’urgència. D’aquesta manera i amb acord amb els grups parlamentaris, es podrà analitzar i fer les esmenes pertinents abans de debatre la llei d’aquí a dues setmanes, el 20 de maig.

Tal com ha recordat el ministre Portaveu, Eric Jover, la modificació legislativa adapta la normativa que estableix en quines condicions es pot cedir l’ús de béns patrimonials, per a fins d’utilitat pública, social o per a projectes estratègics que esdevinguin d’interès nacional.

Aquesta modificació normativa dota de la màxima seguretat jurídica la iniciativa del Centre de Recerca en Immunologia que preveu la cessió de l’ús del terreny del Prat de la Farga de Casa Rossell per a la construcció d’aquest equipament a la farmacèutica Grífols.

Modificacions al Codi d’Administració i a la LOGTU

El projecte de Llei de modificació del Codi de l’Administració i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, en els termes de l’articulat del Reglament del Consell General, permetrà no perdre cap oportunitat clau per al Principat d’Andorra i permetre la instal·lació d’iniciatives vinculades amb la recerca, el desenvolupament i la innovació, i actuar en benefici de la societat andorrana en el seu conjunt, situant el nostre país en el mapa de la investigació. De la mateixa manera, amb la finalitat de donar resposta a oportunitats imminents presentades i a altres projectes de futur, es modifica l’articulat del Codi de l’Administració per precisar millor a qui i en quines condicions es pot cedir l’ús de béns patrimonials, és a dir tant a administracions públiques com a entitats del sector públic, que les poden cedir al seu torn a entitats o societats participades, i tant per a fins d’utilitat pública i social o per a projectes estratègics que hagin estats declarats d’interès nacional.

Tanmateix s’incorporen aclariments en el procediment per a l’explotació dels béns patrimonials, per a l’explotació dels béns patrimonials, mitjançant la modificació de l’articulat del Codi de l’Administració, de forma que els contractes d’explotació dels béns patrimonials, tot i haver de sotmetre’s per norma general als procediments de publicitat i concurrència, puguin ser objecte d’una adjudicació directe en supòsits concrets i degudament justificats; uns supòsits que també existeixen en dret comparat.

Igualment, s’amplien els supòsits previstos en l’articulat de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme per incloure com a objecte dels projectes d’interès nacional tant els projectes socials, com els de recerca i desenvolupament o d’innovació.

El projecte de Llei s’estructura doncs en dos articles que modifiquen les dos lleis esmentades anteriorment, en el sentit que s’hi expressa, i en dos disposicions finals que estableixen la presentació del projecte de consolidació de les normes modificades, i que determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei.