El Consell Esportiu de l’Alt Urgell organitza una nova edició del curs d’iniciació a tècnic esportiu

El Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU) ha organitzat per a aquest estiu la segona edició del Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIATE) que tindrà lloc del 25 de juny al 3 de juliol. Així ho han anunciat Joan Llobera, president del CEAU, Carlos Guàrdia, regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i Xavi Jordana, responsable de formació de CEAU.

Joan Llobera ha explicat que amb l’organització d’aquest curs “volem donar sortida als joves de la Seu d’Urgell i comarca perquè puguin treballar en clubs esportius i en activitats extraescolars esportives organitzades per les associacions de pares i mares, i assegurar que aquests tècnics tinguin la formació adequada per poder impartir aquest tipus de monitoratge o entrenament”.

La realització d’aquest curs permet figurar en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a tècnic esportiu. Val a dir que aquest registre és obligatori per poder treballar en l’àmbit esportiu en consells i clubs esportius, centres educatiu, estades i altres entitats.

Per la seva part, Carlos Guàrdia ha remarcat que des del Servei municipal d’Esports de l’Ajuntament urgellenc “celebrem l’organització d’aquest curs i felicitem el Consell Esportiu de l’Alt Urgell, que dona la possibilitat a inscriure’s al ROPEC, apropa la realitat del sector a l’alumnat, ofereix eines i recursos per a les persones que vulguin formar-se i capacitar-se en aquesta professió. Aquest curs contribuirà a millorar la gestió del sistema esportiu i dels agents que hi participen”.

Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu ( CIATE )

“El CIATE és una formació adreça a joves majors de 16 anys que estiguin interessats a formar-se i exercir tasques en l’àmbit de l’activitat física i l’esport en infants i joves menors d’edat”, ha explicat Xavi Jordana.

El curs, que tindrà lloc del 25 de juny al 3 de juliol, de nou del matí a sis de la tarda, està format per 5 blocs formatius:

Bloc 1 comú: Esport, salut i activitat física (15 hores), 25 i 26 de juny.

Bloc 2 específic: Jocs i activitats esportives en edat escolar (35 hores), del 27 al 30 de juny.

Bloc 3 específic: gestió i organització de petites entitats esportives (35 hores), de manera online .

. Bloc 4 primers auxilis: Primers auxilis i per a la prevenció i seguretat dels practicants (15 hores), de l’1 al 3 de juliol.

Bloc 5 pràctiques: monitor, dinamitzador poliesportiu (150 hores).

Inscripcions

Les inscripcions a aquest curs cal adreçar-se a la pàgina web del Consell Esportiu de l’Alt Urgell: www.cealturgell.cat.

El preu del curs és de 225 €, i el pagament s’ha de fer de manera presencial a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Palau d’Esports.

Per a més informació es pot enviar un correu a: formacioceau@gmail.com.

El CIATE està organitzat i executat per l’Escola Catalan de l’Esport (ECE) de la Generalitat de Catalunya i el Consell Esportiu de l’Alt Urgell.