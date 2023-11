El Consell Esportiu de l’Alt Urgell organitza el I Cross Ciutat de la Seu

Cartell del Circuit Escolar de Cross de les Terres de Lleida (Aj. la Seu)

El Consell Esportiu de l’Alt Urgell presenta el I Cros Ciutat de la Seu, part del Circuit Escolar de Cross de les Terres de Lleida. Aquest esdeveniment se celebrarà el diumenge, 26 de novembre, a l’Horta del Valira de la Seu d’Urgell. És la primera vegada que la comarca de l’Alt Urgell forma part d’aquest Circuit, amb un total de 10 curses que es desenvolupen de l’octubre del 2023 al febrer del 2024 a diferents localitats de la província.

El I Cross Ciutat de la Seu inclourà 8 curses obertes a tots els escolars, des de P3 fins a Batxillerat, a més d’una cursa per adults. Les classificacions seran per categories i sexe (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, sènior i veterà), premiant els 6 primers de cada categoria. Les curses per als més petits (I3, I4 i I5) seran participatives, sense classificació, i tots els participants rebran una medalla d’obsequi.

Ja es pot consultar el cartell amb el calendari de les proves, el cartell informatiu i el reglament de la competició. L’enllaç d’inscripció a la prova ja està també disponible, amb data límit fins al dimecres 22 de novembre: https://forms.gle/4RJ8cihJuCQButqT7.