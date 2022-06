El Consell d’Infants d’Ordino es tanca amb un ferm compromís per a vetllar pel medi ambient

Els alumnes de primària de l’Escola Andorrana i de l’Escola Francesa han tancat aquest dijous el curs polític amb l’exposició de tots els projectes realitzats, proposats al Consell d’Infants. Han fet acte de presència una vintena d’infants de CM2 de l’Escola Francesa, més la representació dels dos sistemes a la taula de consellers.

El cònsol major ha felicitat les escoles per la seva implicació i voluntat de comprometre’s amb projectes vinculats al Medi Ambient, a través de la neteja i altres accions sostenibles destinades a la conscienciació del territori, Reserva de la Biosfera.

Entre els projectes fets per l’Escola Andorrana, destaca la recollida de brossa als entorns de l’Escola, camins i boscos, i la producció d’unes bosses de tela tote bags amb tres logotips diferents, dissenyats pels alumnes. Les bosses es posaran a la venda en diferents establiments de la parròquia amb la recaptació destinada a Unicef. Tan sols ha quedat posposada la producció de cartells amb missatges per potenciar el civisme.

Pel que fa a l’Escola Francesa, han demanat la continuïtat de les xerrades divulgatives sobre la Reserva de la Biosfera i tan sols han hagut de posposar una plantada d’arbres que es farà a la tardor, seguint les indicacions dels tècnics de Medi Ambient. S’ha qualificat d’èxit la jornada de recollida de burilles coincidint amb el Clean Up Day i l’elaboració d’un passaport d’eco-ciutadà.

Una mena de carnet ideat per a fer ciutadans més responsables i compromesos amb la natura amb accions concretes com reduir els embalatges en l’àmbit escolar i domèstic; tancar els llums quan no es necessiten i ser respectuosos amb les plantes i els animals que hi ha a la natura.

En el torn de precs i preguntes, hi ha hagut interès per a ampliar la presència de contenidors per a la recollida selectiva, punt que contempla les noves edificacions, tal com ha explicat el cònsol. I, per últim, s’ha demanat pel servei que ofereix el Punt d’Informació Juvenil i s’ha demanat una segona edició del taller de fototrampeig que es va organitzar conjuntament amb la Casa de la Muntanya.

La cònsol menor s’ha compromès a tirar-la endavant i ha aprofitat per recordar que el PIJ està obert a tots els infants també a l’estiu amb un programa d’activitats setmanal.