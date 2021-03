El Consell dels Joves aprova la jornada intensiva a partir de segona ensenyança

El 19è Consell dels Joves ha aprovat les sis proposicions de llei que s’han treballat en comissió prèviament. Una de les que ha generat més debat ha estat la relativa a la instauració de la jornada intensiva a segona ensenyança i batxillerat.

El consellers que han votat a favor han defensat que aquesta modificació lectiva afavoriria la conciliació de la vida familiar amb l’acadèmica i reduiria les situacions d’estrès.

Segons el jove conseller Lluc Masó, “ajudaria molt a l’hora d’organitzar-se, reforçar activitats i fer més esport”. Alèxia Puig ha dit que “implicar-se més en menys temps ajudarà a aprendre les coses amb més facilitat i rapidesa” argumentant que concentrant l’activitat lectiva poden ser més productius.

Per contra, alguns consellers han posat en relleu que la reducció de l’horari lectiu seria contraproduent i incrementaria els deures que s’han de fer a casa “per aprofundir en els aspectes que no es tractarien tant a classe”. És l’opinió de Jordi Gómez, mentre que Yaiza Nova ho veu “contradictori en situació de pandèmia”, quan han hagut de fer “les classes a casa” i s’han vist “perduts i sense ajuda”.

Una de les proposicions que s’ha sotmès a votació ha estat la relativa a la reducció de la cotització de la seguretat social dels treballadors per compte propi. L’articulat del text legal proposa que el Govern en financi el 100% el primer any i el 50% el segon. Alguns consellers, com Alice Sarti, han considerat que eren percentatges massa elevats i han proposat “un ajut del 80% el primer any que es vagi rebaixant fins al 0% al final del segon”. Roc Armengol considera que “el problema és que els impostos també pujarien indirectament”.

En la sessió plenària també s’han aprovat les proposicions de llei relatives a la creació de centres d’investigació i la diversificació de l’oferta d’estudis superiors.