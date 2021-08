El Consell de Ministres aprova aplaçar el pagament de les proves TMA i els tests d’antígens

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, deixar temporalment sense efecte l’aplicació de tarifes per a les proves TMA i els tests d’antígens que s’havia d’aplicar a partir del 16 d’agost. Es tracta d’un preu que els usuaris havien d’assumir si es feien aquestes proves fora dels casos derivats pel ministeri –és a dir quan no hi hagi sospita mèdica o contacte amb un cas positiu–: 40 euros en el cas de les proves TMA i 8 euros pels tests ràpids d’antígens.

Així doncs, el titular de Salut ha apuntat que a causa de l’augment de casos de les darreres setmanes i del nombre d’hospitalitzacions respecte a la situació del mes de juny, així com la presència de la variant delta del SARS-CoV-2, més transmissible que les anteriors, “l’Executiu ha decidit no aplicar encara el pagament de les proves per tal que la població segueixi cribrant-se, especialment quan retornen al Principat després de les vacances”.

En aquest sentit, Martínez Benazet ha recordat que el cribratge és només una part de l’estratègia general per a fer front al virus i que es complementa amb la campanya de vacunació. Així, ha apuntat que “més del 60% de la població vacunable ja ha rebut les dues dosis de la vacuna, i més del 75% n’ha rebut la primera“. Novament, ha fet una crida als ciutadans que encara no s’hagin apuntat per a vacunar-se a inscriure’s a la plataforma www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019.