El Consell de l’Alt Urgell aprova impulsar la figura del Síndic de Greuges comarcal

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat per unanimitat per promoure la creació de la figura del Síndic Comarcal de Greuges. La proposta, presentada pel grup de Compromís X Pirineu, va ser ratificada per l’equip de govern (Junts i ERC) amb la incorporació d’un segon punt al text inicial.

La portaveu de Compromís, Carlota Valls, va justificar la petició pel fet que a la memòria 2020 de la Síndica Municipal de la Seu d’Urgell, Anna Martí, s’ha constatat que darrerament han augmentat les peticions d’assessorament que rep per part de veïns de la resta de la comarca, “atès que aquesta figura no existeix a cap altre ajuntament de l’Alt Urgell”. Aquests casos no estan inclosos a la memòria, perquè resten fora de la seva competència. La figura del síndic, recorden, serveix per resoldre actuacions incorrectes de l’administració o dubtes en la seva actuació. A nivell de Catalunya, atén sobretot qüestions relatives a les administracions superiors, mentre que els síndics municipals fan el mateix amb les administracions locals.

D’altra banda, segons detalla Valls, l’informe dels Síndics municipals de Catalunya parla enguany de les desatencions a la població arran de la pandèmia, sobretot en l’atenció a les persones i els serveis socials. I entre les deu propostes d’acció concretes que fa, l’última és crear la figura d’un síndic per a tots els ajuntaments que no tinguin aquesta figura. Compromís creu que “per les característiques de la comarca”, una altra opció seria signar convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya per fer un seguiment específic a nivell local. Uns acords que ja existeixen pel que fa a la Cerdanya i la Val d’Aran.

La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, va recordar que actualment, almenys un cop l’any, l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya ja ve a la Seu per atendre veïns de la comarca. L’any passat no va poder ser per la pandèmia, però és habitual que ho faci. A més a més, pel que fa a un dels àmbits que genera més queixes com és el de consum, el Consell ja disposa de l’oficina de consum, que atén especialment conflictes relatius als subministraments bàsics com poden ser telefonia, aigua, llum o gas.

D’altra banda, Lladós va recordar que, pel que fa a la comparació amb la Cerdanya, a Puigcerdà no hi ha síndic de greuges municipal i per això s’ha fet aquest acord amb el Síndic català. La presidenta comarcal hi va afegir, finalment, que des de l’equip de govern ja s’havia pensat en la possibilitat de crear aquesta figura i fins i tot en qui la podria assumir, arran de converses mantingudes amb la síndica municipal de la Seu i del fet que es va constatar aquest interès per part de veïns de la resta de la comarca.

Per tot plegat, tots els grups van acordar promoure des d’ara la creació de la figura del Síndic Comarcal de Greuges de l’Alt Urgell, com també, si s’escau, reforçar la col·laboració amb l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya.