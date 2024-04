El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell fa balanç de les actuacions en serveis socials a la comarca

Reunió del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell, a Arsèguel (Foto: CCAU)

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ha celebrat la seva reunió d’aquest mes d’abril a Arsèguel, on els assistents van ser rebuts pel batlle del municipi, Antoni Casanovas. L’ens celebra les seves trobades de forma itinerant, per a tractar així necessitats específiques de cada població i les preocupacions compartides.

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, ha explicat a RàdioSeu que en aquesta sessió s’ha donat a conèixer la memòria d’actuacions de l’Àrea de Serveis Socials corresponent a aquest any passat, per tal que els alcaldes en tinguin coneixement. Lladós ha aprofitat per a reivindicar que actualment des d’aquesta àrea “fan una feinada immensa i com més va més serveis ofereixen”. Entre aquestes novetats, la també alcaldessa de Ribera d’Urgellet ha esmentat el servei d’orientació a les famílies, “que l’any passat es va consolidar i que té moltíssima acceptació”, i les diverses atencions especialitzades. Cada ajuntament aporta una part del seu pressupost per tal que es puguin fer aquestes prestacions, a escala comarcal, i per això el Consell Comarcal vol que els alcaldes siguin coneixedors del retorn que hi ha.

A la reunió a Arsèguel també s’ha informat de la incorporació d’una nova tècnica a l’Oficina Comarcal de Transició Energètica. Aquest servei funciona des de fa dos anys fruit d’un programa subvencionat per l’Institut Català d’Energia, depenent de la Generalitat. En aquest temps l’oficina ha comptat amb dues altres persones a càrrec. L’ICE ja ha comunicat que aquest programa s’allargarà un any més, amb possibilitat de pròrroga, tenint en compte que “com se sap, i per desgràcia, al nostre país no anem precisament avançats en temes de transició energètica”, tal com ha indicat Josefina Lladós, que hi afegeix que en aquest terreny “encara hi ha molta feina per fer i des de la Generalitat mateix encara han d’acabar de definir la feina que volen fer amb els ajuntaments i amb les comarques”.

Aquesta legislatura, el Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ha apostat per un format més àgil, amb l’objectiu que les seves reunions siguin més útils i que serveixin als alcaldes i alcaldesses per a tenir un lloc de trobada, un cop al mes, i “per a compartir dubtes i reflexions”, com també “per a liderar o acompanyar qualsevol projecte que es posi sobre la taula”, conclou Lladós.