El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell dona ple suport a les mobilitzacions dels pagesos

Reunió del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell (CCAU)

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell, reunit aquest dimecres, 7 de febrer, a l’Ajuntament de Cabó, ha acordat per unanimitat donar ple suport a les reivindicacions plantejades pels pagesos i a les seves accions de protesta arreu de les carreteres.

En aquest sentit, els alcaldes s’han adherit al manifest “Sense pagesia no hi ha Pirineu!”, en el qual la petita pagesia familiar reclama “més discriminació positiva pel que fa a flexibilització normativa, taxes i ajudes”; “un increment de la compensació a les zones amb limitacions naturals” i posar fre a la “desmesurada burocràcia”, a més de demanar que el Govern es faci responsable de la gestió de la fauna salvatge i els seus danys, entre altres reivindicacions.





Nou funcionament del Consell d’Alcaldes

Amb la reunió d’aquest dimecres s’ha posat en marxa un nou funcionament del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell, que passa per una integració més efectiva i una coordinació més estreta amb el Consell Comarcal. Així, les sessions del Consell d’Alcaldes es fixaran en el calendari entre les reunions de les comissions informatives i els plenaris, de tal manera que els alcaldes podran conèixer i debatre els assumptes abans de ser aprovats pel Consell. “A la pràctica, el Consell d’Alcaldes funcionarà com si fos una comissió informativa”, ha manifestat la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós.





Altres temes

D’altra banda, els alcaldes han estat informats del programa Treball i Formació per al 2024, que suposarà la contractació per un any de vuit persones; de l’estat de tancament dels programes FEDER, en concret el Camina Pirineus i el Impulsa Energia; de la nova plaça que es crearà al Servei d’Assistència Tècnica Municipal (SAT), en conveni amb la Diputació de Lleida; del Pla de Camins per a enguany i de la futura dissolució del consorci AUGEMA.