El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell demana celeritat en la reobertura del túnel de Tresponts

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell demana a la Generalitat de Catalunya que actuï “amb celeritat” de cara a la reobertura del túnel de Tresponts, després que la galeria -estrenada el desembre passat- s’ha hagut de tornar a tancar aquesta setmana passada a causa de la detecció de deficiències en el sistema de ventilació. Aquest és un dels punts que l’ens supramunicipal va tractar a la seva reunió mensual tenint en compte la sorpresa que ha causat aquest tancament provisional.

El president del Consell Comarcal i alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha matisat que d’una banda esperen que el problema es resolgui com més ràpid millor però que, d’altra banda, comprenen que cal prioritzar “la seguretat de les persones”, i que per tant entenen que si aquesta no es pot garantir el millor és limitar l’accés al túnel fins que aquesta incidència no estigui resolta. En tot cas, els batlles han expressat la preocupació pel fet que, ara per ara, es desconeix quin dia es podrà reobrir.

En aquest sentit, Riera recorda que “si posem cotxes a dins el túnel d’una manera declarada insegura per Europa, estaríem cometent un delicte” i que, per això, el primer que cal, és resoldre aquest imprevist. Alhora, el dirigent comarcal remarca que aquest túnel s’ha construït precisament per a evitar que els conductors hagin de passar pel perillós i sinuós congost de Tresponts.

Pel que fa al límit de velocitat de 60 km/h que s’ha establert en aquests primers mesos de funcionament del túnel, Martí Riera ha explicat a RàdioSeu que això es deu a que actualment, quan s’estrena una nova infraestructura com aquesta, cal fer “un període de prova” per a confirmar que tots els elements funcionen correctament. En aquest cas, Riera ha detallat que s’hi ha detectat “un problema aerodinàmic, amb els ventiladors que s’ha, instal·lat i amb els corrents que es creen”.