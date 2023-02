El Consell Comarcal posa en marxa el joc online “Què en saps, de l’Alt Urgell?”

Cartell del joc online “Què en saps, de l’Alt Urgell” (CCAU)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha posat en marxa aquest dimecres, 15 de febrer, el joc online “Què en saps, de l’Alt Urgell?”, una iniciativa per a donar a conèixer la comarca d’una manera lúdica i amena. Cada dimecres apareixerà al web de la institució un nou test, de cinc preguntes, que s’anirà acumulant als de les setmanes anteriors, de manera que en qualsevol moment es podrà tenir accés a tots els tests publicats.

Es tracta d’una iniciativa dels departaments de Cultura, Turisme i Noves Tecnologies del Consell Comarcal que neix amb l’objectiu de divulgar el medi físic, el patrimoni i els municipis de la comarca per mitjà d’un joc de preguntes i respostes. El joc no té caràcter competitiu, ja que no es comptabilitzen punts ni es confecciona cap rànquing, de la mateixa manera com tampoc no hi ha premis ni gratificacions. La finalitat és que les persones que hi juguin puguin conèixer millor la comarca, que és el primer pas per a estimar-la.

Cada test constarà de cinc preguntes, cadascuna de les quals amb dues, tres o quatre respostes possibles. El joc no permet avançar fins que no s’hagi encertat la resposta correcta. Un cop encertada, apareix una finestra amb informació detallada sobre la qüestió que ha estat motiu de la pregunta. Així, per exemple, en el test d’aquesta setmana es pregunta quin és el municipi més extens de l’Alt Urgell, quin és el poble de la comarca situat a més altitud o quin és el municipi que té més entitats municipals centralitzades (EMD).