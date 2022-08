El Consell Comarcal del Pallars Jussà treu a licitació la gestió de les depuradores comarcals

El ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà ha aprovat per unanimitat la licitació del servei d’explotació, conservació i manteniment de les 12 depuradores que funcionen actualment a la comarca i que donen servei a 16 nuclis de població, que agrupen el 78% dels seus habitants. El contracte surt a licitació per 4 anys, amb la possibilitat d’un any més de pròrroga amb un import total de 8.626.000 euros.

El Consell va assumir al 2018 el traspàs d’aquest servei per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual cosa, aquest, és el primer cop que el Pallars Jussà el treu a licitació directament. Actualment, només 5 de les 13 comarques de la demarcació de Lleida presten directament aquest servei.

D’altra banda, el plenari també ha aprovat el Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025 amb un import mitjà anual de 1.489.800 euros. Aquest contracte amb el departament de Drets Socials engloba els diferents serveis d’atenció a les persones que presta el Consell.

Entre els nous programes que incorpora el contracte en destaca un de destinat a la “promoció de l’envelliment actiu”, que permetrà treballar per a la millora en la qualitat de vida de la gent gran i en la promoció de l’autonomia personal.

El contracte també preveu la creació d’un nou Servei d’Orientació i Acompanyament a les famílies, per a “afavorir entorns i relacions saludables”. Aquest servei, que actualment només es presta a Lleida, s’implantarà l’any vinent al Pallars Jussà i a cinc comarques més.

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha destacat la importància d’incorporar aquest servei en una comarca especialment envellida, de manera que els padrins segueixin aportant els seus valors i la seva energia vital al teixit social.

En el mateix sentit, es manté el servei per al Centre per a l’Autonomia Personal, únic a l’Alt Pirineu. També per al 2023, es preveu un increment en el finançament del transport adaptat i es mantenen partides claus com servei d’ajuda a domicili que ascendeix a 266.396,63 euros i que actualment suposa la prestació de 18.000 hores anuals de servei d’atenció domiciliària a les persones grans de la comarca.

El contracte programa també inclou el finançament dels professionals de les diferents àrees d’atenció com serveis socials, equip d’atenció a la infància, joventut i immigració, entre d’altres.