El Consell Comarcal de l’Alt Urgell vol avançar en l’ús de la fusta local per a escalfar edificis públics

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell vol avançar en la consolidació de l’aprofitament de la fusta local per a generar estella i alimentar les calderes d’edificis públics, davant les dificultats detectades darrerament per a avançar en aquest projecte d’economia circular. Aquesta qüestió s’ha tractat en el darrer plenari, en el qual hi va fer referència el president, Martí Riera, en l’apartat d’informes de presidència.

Riera veu necessari “tancar els acords” relatius a la gestió de la planta d’assecament, els quals, recorda, “són un tema més jurídic que pràctic”. L’escull principal ara mateix és que els projectes que reben ajuts FEDER no poden tenir beneficis al llarg de cinc anys. Això, explica el dirigent comarcal, dificulta la implantació per part de l’entitat social que participa en el projecte tot fent els treballs forestals previs i preparant l’estella.

Es tracta de la Fundació Integra Pirineus, la qual necessita aquest benefici per a mantenir les plantilles d’inserció laboral. Per això, la solució que s’estudia és que el Consell mateix s’hi impliqui, tot assumint aquest punt, i ajudi així a desenvolupar l’activitat.

L’Alt Urgell va entrar als ajuts FEDER Forest4Local amb una proposta que va rebre una bona valoració, fins al punt que després el va adoptar la Diputació de Lleida a nivell de demarcació. Aquest pla, tal com assenyala Martí Riera, pretén “tancar el cercle econòmic, tot aprofitant la fusta dels nostres boscos per a fer funcionar les calderes d’equipaments de pràcticament tots els municipis de la comarca”.

Per això, es va començar a fer la tramitació per a posar en marxa els equipaments necessaris, entre ells un assecador d’estella en un indret cèntric de la comarca com és Coll de Nargó.

Tanmateix, ara el projecte es troba amb el problema que encara no està en marxa l’assecadora, malgrat que Integra Pirineus ja ha fet la producció prèvia necessària de l’Estella, tenint en compte que la producció d’aquest material procedent de la fusta es fa d’un any a l’altre. Tot plegat, després que en molts edificis públics de la comarca ja s’ha canviat les calderes per tal que puguin funcionar amb estella. Per això, Martí Riera conclou que el Consell Comarcal ha de pressionar, dins les seves possibilitats, per a aconseguir tancar el cercle i que aquest procés pugui fer-se ja amb total normalitat.

Assemblea de l’ELFOCAT i reunió de l’AFECOF

Encara en relació amb l’àmbit forestal, Martí Riera també ha informat que el Consell Comarcal ha estat present a l’assemblea de l’Associació de Propietaris Forestals Públics de Catalunya (ELFOCAT). Aquesta entitat ha creat una estructura per a recollir els neguits dels seus membres, entre els quals hi ha gairebé tots els ajuntaments de l’Alt Urgell.

De fet, encara avui, una part molt important de la massa forestal de la comarca i de tot l’Alt Pirineu segueix sent bosc comunal. L’ELFOCAT analitzarà, municipi per municipi, si els seus associats tenen plans d’aprofitament i de gestió i amb quins problemes es troben per a fer-se’n càrrec. Amb tot plegat, es vol “fer una radiografia del bosc públic català”.

Per a aconseguir-ho, el col·lectiu ha signat un conveni amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per a ajudar els consistoris a dotar-se d’aquestes eines, a través de la fundació que ha creat l’entitat municipalista de referència del país, amb la implicació d’enginyers forestals.

D’altra banda, aquest octubre s’ha fet a València una trobada de l’AFECOF, l’equivalent de l’ELFOCAT a escala europea en la gestió de boscos públics, en la qual actualment l’ens català hi ostenta la vicepresidència. Martí Riera ha subratllat que actualment s’està “en un moment important per a la gestió dels boscos a Europa” i que cal reivindicar davant les institucions comunitàries la vigència del model de bosc europeu i la necessitat de millorar-lo i preservar-lo.