El Consell Comarcal de l’Alt Urgell defensa la protecció dels sòls agraris enfront dels parcs eòlics

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat per unanimitat donar suport al decàleg de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que rebutja l’actual proliferació de projectes de parcs eòlics o d’altres instal·lacions energètiques al medi rural. La proposta va rebre el vot favorable tant de l’equip de govern (Junts i ERC) com de Compromís.

El decàleg presentat per la Federació, i ara ratificat pel Consell alturgellenc, mostra el suport del cooperativisme a les energies renovables, però adverteix que “això no ha de comportar la pèrdua de sòls agraris, especialment els més fèrtils”, perquè de cara al futur “seria una irresponsabilitat perdre’ls”. Per això, advoca per “apostar per parcs eòlics de dimensions més petites”.

El manifest, que va llegir la portaveu de Junts, Cristina Barbens, alerta que els parcs existents actualment “ja estan afectant sòls agraris valuosos”. A més a més, en molts d’aquests sòls al llarg dels anys s’hi ha invertit diners públics en regs, per la qual cosa entenen que “seria un frau que ara es destinessin a d’altres finalitats”. Per això, reclamen “un replantejament global” de la implantació de l’energia solar. La moció també encoratja els ajuntaments de la comarca a sumar-s’hi i a fer-ho saber a les administracions superiors i als grups parlamentaris.

Compromís es va sumar a la moció, però el conseller Toni Mas es va mostrar “sorprès” pels punts 3 i 4, en què s’hi assenyala que “perdre sòls fèrtils seria una irresponsabilitat social”. Mas creu que això no és “coherent” amb la gestió del sòl feta al sud de la comarca, la qual opina que és “nefasta” per la “implantació de grans granges i de purins”. El representant de l’oposició entén que “la intenció de la moció és millorar les coses, però en tot cas són Junts i ERC els qui governen i els qui ho han de resoldre”.

Sobre aquesta valoració, Cristina Barbens va remarcar que l’objectiu de la moció és justament debatre “un model de país” en el qual “hi puguin conviure la transició energètica i els pagesos”. L’alcaldessa de Bassella recorda que l’Alt Urgell és “una comarca rural i de muntanya” i que cal “fomentar-hi les energies renovables, però també la gent que cuida el territori”

Debat sobre la gestió de l’aigua

Encara en l’àmbit ambiental, el darrer ple del Consell Comarcal també ha aprovat per unanimitat l’adjudicació de les obres de substitució parcial del col·lector en alta a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer. Al concurs s’hi havien presentat dues empreses i s’ha adjudicat l’obra a la que ha obtingut millor puntuació segons les condicions establertes, que ha estat Ribalta i Fills, amb 98 punts. El pressupost és de 534.000 euros més IVA; i el termini d’execució, de quatre mesos.

Amb relació a aquest punt, des de Compromís, Jordi Nadal va qüestionar la despesa prevista en aquesta instal·lació mentre “no s’avança en d’altres pobles, com Cerc o Tragó. El conseller també va dir que encara hi ha municipis amb problemes d’aigua potable i de depuració d’altres on “encara es llença l’aigua tal com surt pels torrents”.

La presidenta del Consell, Josefina Lladós, va respondre que el sanejament depèn de l’Agència Catalana de l’Aigua i que ara fa dos mesos l’ens comarcal ja va demanar a tots els municipis que facin saber les estructures pendents que tenen. En aquest sentit, Lladós apunta que “darrerament sembla que l’ACA ha millorat la gestió” i ha reactivat els convenis per a projectes de depuració, i celebra el fet que ara treguin més convocatòries, tot prioritzant l’atorgament de subvencions per a nuclis o comarques, com l’Alt Urgell, que havien quedat oblidats els anys anteriors arran de la crisi.

En el mateix debat, i novament per part de Compromís, el conseller Toni Mas hi va afegir que cal resoldre aquestes mancances per evitar que hi pugui haver conseqüències penals per “delicte ecològic”. Mas es va referir a una recent sentència condemnatòria a un alcalde del Vallès arran d’una denúncia feta per la Fiscalia “per no fer el tractament adequat”, malgrat que aquest batlle havia dit que la tasca corresponia a l’ACA. Mas conclou que “cal voluntat real de canviar la situació” i que és un “problema pels alcaldes actuals o pels que arribin després.

Josefina Lladós va respondre a Toni Mas que la seva intervenció i d’altres d’anteriors denoten que “no té cap estima per la feina dels alcaldes de l’Alt Urgell”. Lladós va defensar que els alcaldes de la comarca fan tot el possible per millorar resoldre problemes, i hi va afegir que si algun dia Mas és alcalde serà l’ocasió “per valorar la rapidesa amb què resol tots aquests problemes que creu que hauríem de resoldre a gran velocitat”.