El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova els nous contractes de subministrament de gas i electricitat

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat aquest dijous, en ple extraordinari, el seu nou acord marc per al subministrament de gas natural a les dependències i edificis de la institució. La mesura s’ha incorporat com a punt d’urgència, a petició del secretari municipal, tenint en compte l’actual tendència d’increments desmesurats de preu en aquesta matèria primera.

Amb el mateix objectiu d’obtenir el millor preu possible, l’adquisició es farà a través de la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), tal com ha especificat el president del Consell, Martí Riera. L’adjudicació, en dos lots, es concedeix a la companyia Endesa.

Pel mateix motiu, també s’ha aprovat l’acord marc per al subministrament d’energia elèctrica. D’entre les companyies que s’havien presentat, l’adjudicació ha recaigut igualment en Endesa. En aquest cas, l’acord consta de dos lots. El primer abasta l’oficina de turisme, la depuradora, el CDIAP i torres de comunicació; i el segon, l’edifici central del Consell.

Compromís ha votat en contra d’aquests dos punts perquè, tot i que estan d’acord amb el fons i veuen bona intenció en aquesta aprovació, consideren que no se’ls ha donat prou temps per a estudiar el contracte i que votar-hi en contra els deixa la porta oberta per a impugnar l’acord en el supòsit que hi hagués algun punt que consideressin que no s’ha tramitat correctament. El grup comarcal també ha tingut en compte que el seu vot no és imprescindible perquè l’acord d’urgència tiri endavant, tal com ha explicat el seu portaveu, Toni Mas.

El ple, d’altra banda, ha ratificat l’adjudicació del servei de transport escolar, que es divideix en tres lots d’acord amb tres àrees geogràfiques diferenciades de l’Alt Urgell. Els lots de la zona sud i de la vall de la Vansa han correspost a l’empresa Autocars Vilà Betriu; i el de la zona nord de la comarca s’ha concedit a Autocars Brugulat. Els nous convenis són per a un període de quatre anys amb opció de pròrroga. Encara en l’àmbit educatiu, s’ha fet l’encàrrec de gestió del menjador de l’Escola Sant Climent de Coll de Nargó, del qual se n’encarrega l’empresa pública IAUSA.

Un altre punt important en l’apartat de Serveis a les Persones ha estat l’aprovació del Contracte Programa 2022-2025 amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat, que permetrà una millora i ampliació de la cartera de serveis per a la població, amb especial atenció a la gent gran. L’acord ascendeix a uns 4.253.000 euros i inclou diverses partides temàtiques, entre les quals destaquen la dotació per als equips bàsics de treball (1,2 milions), intervenció (489.000 euros), transport adaptat (129.000), accessibilitat (129.000 més), Joventut (280.000) o ‘Envelliment Km.0’ (180.000).