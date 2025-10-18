El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova els estatuts del renovat Consell Consultiu de les Persones Grans

Reunit en sessió ordinària, aquesta setmana, el ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha fet l’aprovació inicial dels estatuts del Consell Consultiu de les Persones Grans, que suposa adaptar els actuals a les noves realitats tant de la comarca com del col·lectiu, i el configura com a òrgan consultiu amb dependència directa del Consell Comarcal per a treballar conjuntament en les línies d’acció que es determinen en el Pla d’envelliment de l’Alt Urgell, elaborat fa dos anys. A partir de l’aprovació inicial s’obre un termini de 30 dies en què els estatuts es posen a informació pública per a al·legacions i, en cas que no n’hi hagi, la seva aprovació esdevindrà definitiva.
El ple va aprovar per unanimitat els 19 punts de l’ordre del dia, entre els quals destaquen convenis amb el Departament d’Educació i Formació Professional i els instituts Joan Brudieu i la Valira de la Seu d’Urgell per tal que alumnes de 3r i 4t d’ESO puguin fer hores de servei comunitari al refugi supracomarcal d’animals. També els convenis amb els ajuntaments de la Seu d’Urgell i Montferrer i Castellbò per a dur a terme actuacions de manteniment en dos camins d’aquests termes municipals que donen accés a infraestructures supramunicipals i per a les quals s’han sol·licitat dos subvencions al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
També es va donar el vistiplau a la renovació per quatre anys més del conveni entre el Consell Comarcal i l’oficina del Síndic de Greuges, pel qual es garanteix l’atenció presencial dos cops l’any a la comarca de l’organisme que recull demandes, consultes i queixes dels ciutadans envers companyies de subministraments o administracions públiques, entre altres.
En el transcurs de la sessió es va informar de la constitució, el proper 13 de novembre, de la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell, una de les accions previstes i recomanades en el Pla Estratègic de l’Habitatge de la comarca i en la qual s’han convidat a formar-ne part els ajuntaments, diverses àrees internes del Consell Comarcal relacionades amb l’habitatge, representants de la Diputació de Lleida i del Govern de la Generalitat, entitats i associacions que duen a terme iniciatives en aquest àmbit i sector privat. “La nostra comarca no s’escapa del problema tan greu que suposa l’accés a l’habitatge, per bé que som conscients que hi ha realitats molt diferents segons els municipis, però creiem que aquesta Taula és necessària per a posar-ho tot a debat, fer grups de treball sobre temes més específics i veure, per exemple, si convé reorientar l’activitat actual de l’Oficina Comarcal d’Habitatge,” va indicar la presidenta, Josefina Lladós.